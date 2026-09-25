Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại khu vực đồi Lau Ván, xã Linh Sơn

Vết nứt lớn tại khu vực đồi Lau Ván, bản Trí Nang, xã Linh Sơn. Ảnh: Lê Hợi.

Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 13/9 - 19/9/2026, trên địa bàn xã Linh Sơn đã xảy ra hiện tượng sạt, trượt đất và xuất hiện nhiều vết nứt tại khu vực đồi Lau Ván, bản Trí Nang, xã Linh Sơn (phía taluy dương đoạn từ Km0 đến Km0+580 của tuyến đường giao thông liên thôn từ khu En đi bản Nang Cát).

Đỉnh cung trượt có chiều cao trung bình khoảng 40m so với mặt đường, tụt xuống so với vị trí ban đầu (theo phương đứng) từ 1,0 - 2,5m, vết nứt rộng 0,2-0,5m, đang có xu hướng phát triển thêm. Sạt trượt làm 1 nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 4 nhà bị hư hỏng nặng, 7 nhà và 1 trạm BTS của Viettel bị ảnh hưởng, 12 hộ/45 khẩu phải sơ tán khẩn cấp; tuyến đường từ khu En đi bản Nang Cát đoạn từ Km0+500 - Km0+570 dài khoảng 70m bị sụt lún, xô dịch khoảng 1m, mặt đường nhiều vị trí bị nứt ngang, hư hỏng nặng, phía taluy âm của tuyến đường sát với suối Hồi đang bị sạt đứng thành; sạt lở, hư hỏng tuyến đường nêu trên đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của 146 hộ/660 khẩu thuộc bản Nang Cát và khu du lịch cộng đồng Bản Nang Cát - Thác Ma Hao. Diễn biến sạt trượt tại khu vực nêu trên có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa lớn xảy ra.

Các biện pháp cần áp dụng ngay để đảm bảo an toàn cho người, công trình và tài sản

Giao UBND xã Linh Sơn tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của Nhà nước và các hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở. Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho người dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, lũ.

Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó lưu ý phải chủ động di dời/sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn, đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại nơi sơ tán, tuyệt đối không để các hộ dân tự ý quay trở về khi chưa đảm bảo an toàn, nhất là khi xảy ra mưa, lũ; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế ảnh hưởng của sạt lở.

Chủ động triển khai các chính sách của Nhà nước về khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 6706/SNNMT-TL ngày 05/5/2026.

Giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Tài chính và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể UBND xã Linh Sơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ khi nhận được đề nghị của địa phương theo quy định với thời gian nhanh nhất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài

Giao UBND xã Linh Sơn rà soát, xác định cụ thể các hộ dân bị ảnh hưởng của sạt lở không thể ổn định tại chỗ, phải thực hiện bố trí tái định cư tại nơi ở mới (lưu ý phải có ý kiến đồng thuận bằng văn bản của các hộ dân); trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp cụ thể (có thể nghiên cứu bố trí tái định cư xen ghép hoặc vào khu tái định cư tập trung bản Hắc, xã Linh Sơn thuộc Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030 hoặc tái định cư tập trung tại vị trí khác nếu đủ điều kiện và phù hợp với nguyện vọng người dân), gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, hướng dẫn, tham mưu trước ngày 30/9/2026.

Lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm thực hiện khảo sát, đánh giá cụ thể về quy mô, nguyên nhân sạt lở và xác định phương án xử lý phù hợp, hoàn thiện hồ sơ đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định lâu dài theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó lưu ý, phải xin ý kiến và được sự thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với hồ sơ phương án xử lý sạt lở (về quy mô, giải pháp thiết kế, sơ bộ tổng mức đầu tư...). Gửi hồ sơ phương án xử lý sạt lở (kèm văn bản của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường) về Sở Tài chính để xem xét, tham mưu.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của UBND xã Linh Sơn; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) trước ngày 07/10/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu hồ sơ phương án xử lý sạt lở của UBND xã Linh Sơn; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có văn bản trả lời UBND xã Linh Sơn chậm nhất 10 ngày sau khi nhận được đề nghị của địa phương.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu hồ sơ phương án xử lý sạt lở và đề xuất, kiến nghị của UBND xã Linh Sơn; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý khắc phục sạt lở khu vực nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất 10 ngày sau khi nhận được báo cáo của UBND xã Linh Sơn.