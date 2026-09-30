Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đồi đất tại xã Trung Hạ

Sạt lở gây chia cắt trên tuyến Quốc lộ 217, đoạn qua xã Trung Hạ. Ảnh Đình Giang

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 13/9 đến 19/9/2026, trên địa bàn hai bản Lốc Tong và Trung Xuân (xã Trung Hạ) đã xuất hiện các vết nứt, sụt lún nghiêm trọng trên sườn đồi nằm phía sau khu dân cư.

Mưa lớn gây sạt lở đất đá vào nhà hộ ông Vi Văn Đại, bản Lốc Tong, xã Trung Hạ. Ảnh: Đình Giang

Cụ thể, tại bản Lốc Tong, vết nứt trên sườn đồi Pu Già kéo dài khoảng 600m, sụt lún sâu từ 0,5 - 1,5m. Nguy cơ sạt lở tại đây đe dọa trực tiếp 28 hộ/131 nhân khẩu và tuyến Quốc lộ 217. Hiện chính quyền đã tổ chức di dời 8 hộ/32 nhân khẩu và đang tiếp tục sơ tán 20 hộ/99 nhân khẩu còn lại đến nơi an toàn.

Tại bản Trung Xuân, hiện tượng nứt, sụt lún xuất hiện trên sườn đồi Lắc Trang, khu Piềng Chang và đồi Đông Pem, khu Phú Nam, gây ảnh hưởng tới 30 hộ/111 nhân khẩu. Trong đó, vết nứt tại đồi Lắc Trang dài khoảng 250m (sâu 0,7 - 1,0m) và tại đồi Đông Pem dài khoảng 150m (sâu 0,5 - 1,2m).

Nhận định tình hình có xu hướng diễn biến khó lường, đặc biệt khi có mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn.

Cụ thể: Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Trung Hạ khẩn trương sơ tán dân theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức cắm rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm. Tuyệt đối không để người dân tự ý quay trở về khi chưa đảm bảo an toàn, nhất là khi xảy ra mưa lũ.

Về biện pháp lâu dài, xã Trung Hạ có trách nhiệm tổ chức khảo sát, đánh giá và lập phương án tìm kiếm vị trí an toàn để xây dựng khu tái định cư tập trung, sắp xếp ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp theo dõi, cảnh báo kịp thời nguy cơ sạt lở, nhằm đảm bảo an toàn công trình và giao thông thông suốt trên tuyến Quốc lộ 217.

Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.