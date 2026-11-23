Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra điểm sạt lở tại xã Thanh Quân. Ảnh: Khánh Phương

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong năm 2026, đặc biệt là đợt mưa từ tối 8 đến ngày 9/11, tại khu vực đồi đất thôn Thanh Nhân xuất hiện các vết nứt, sạt lở và sụt lún dọc sườn đồi với chiều dài khoảng 50m, chiều rộng vết nứt từ 0,2 - 0,3m, vị trí sụt lớn nhất khoảng 0,5m. Tại chân đồi hình thành các vách taluy đứng cao từ 3 - 7m, cách khu vực nhà dân (công trình phụ) khoảng 3m.

Sự cố có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 6 hộ gia đình với 35 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi, đồng thời đe dọa an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 520B, đoạn từ xã Hóa Quỳ đi xã Thanh Quân. Trước tình hình trên, UBND xã Thanh Quân đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng thường trực theo dõi và tổ chức di dời khẩn cấp 3 hộ với 19 nhân khẩu có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Diễn biến sạt lở được nhận định còn phức tạp, khó lường, nhất là khi xảy ra mưa, lũ.

Để bảo đảm an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Thanh Quân tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó; tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm; theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và chủ động sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Đồng thời, xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại nơi sơ tán.

Về giải pháp lâu dài, UBND xã Thanh Quân được giao khảo sát, đánh giá phạm vi, quy mô và mức độ ảnh hưởng của sạt lở để lựa chọn phương án xử lý phù hợp, có thể nghiên cứu giải pháp ổn định tại chỗ hoặc di dân tái định cư, bảo đảm an toàn cho người dân và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Tài chính cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn địa phương triển khai các nhiệm vụ ứng phó, khắc phục sự cố theo chức năng, thẩm quyền.