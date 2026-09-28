Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại đồi Lăng Mường, xã Giao An

Sạt lở đất đe doạ an toàn của một số hộ dân tại xã Giao An. Ảnh: Đình Hà

Theo Quyết định, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15/9 đến ngày 19/9/2026, đặc biệt là trận mưa rất to vào sáng ngày 18/9, tại khu vực đồi Lăng Mường (thôn Chiềng Poọng, xã Giao An) đã xảy ra tình trạng sạt lở và sụt lún đất nghiêm trọng.

Cụ thể, tại sườn đồi xuất hiện cung sạt có chiều dài khoảng 200m, đỉnh cung sạt cao khoảng 15 - 20m so với mặt đất, với độ sụt lún từ 0,5 - 1,5m. Tại điểm đầu cung sạt đã ghi nhận khối lượng đất lở lớn có chiều rộng từ 30 - 40m, chiều cao từ 3 - 4m. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của 04 hộ gia đình với 16 nhân khẩu đang sinh sống phía dưới chân đồi.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Giao An đã khẩn trương tổ chức sơ tán người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nhận định diễn biến tại khu vực sạt lở vẫn còn nhiều nứt nẻ, có nguy cơ tiếp tục phát triển phức tạp, đặc biệt là khi có mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Giao An triển khai ngay các biện pháp cấp bách. Chính quyền địa phương phải thiết lập rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tuyệt đối không cho người dân đi vào khu vực này.

Đồng thời, xã cần nhanh chóng triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán; kiên quyết không để các hộ dân tự ý quay trở lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Về các biện pháp khắc phục lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Giao An đánh giá hiện trạng, mức độ ảnh hưởng để xây dựng phương án ổn định đời sống cho các hộ dân. Các giải pháp có thể bao gồm tổ chức di dời, tái định cư (xen ghép hoặc tập trung) hoặc nghiên cứu giải pháp công trình phù hợp để giữ ổn định tại chỗ nếu không thể di dời.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính và các ngành liên quan được giao nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.