Công bố tình huống khẩn cấp hư hỏng hạ tầng giao thông qua tỉnh Thái Nguyên

Theo quyết định, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 18/8/2026 đến ngày 8/9/2026 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông đường bộ, có nguy cơ đe doạ trực tiếp tới người và phương tiện tham gia giao thông. Tình huống thiên tai được ghi nhận dựa trên các bản tin cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét và mưa đá từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên.

Vết nứt xuất hiện trên đường do mưa bão kéo dài tại Thái Nguyên.

Phạm vi công bố tình huống khẩn cấp áp dụng đối với các vị trí hư hỏng cụ thể gồm: QL3, tại các vị trí Km130+950, Km148+400(PT) và Km202+130(PT). Đường Hồ Chí Minh tại vị trí Km120+650(TT).

Các vị trí trên đều thuộc phạm vi giao quản lý của Khu quản lý đường bộ I. Về phân công trách nhiệm, Bộ Xây dựng giao Vụ vận tải và an toàn giao thông chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả thiên tai đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.