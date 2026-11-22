Ngày 22/11, tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên tuyến quốc lộ 12A, quốc lộ 12C, quốc lộ 15D, quốc lộ 9C. Được biết, các tuyến đường trên bị hư hỏng là do ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa lớn tại tỉnh Quảng Trị từ ngày 9/11 đến ngày 13/11.

Tại Km 9+400 quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay bị sạt lở do mưa lớn.

Để sớm khắc phục các tuyến Quốc lộ bị hư hỏng, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Sạt lở đất đá tại Km28 đường 9C qua xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị do mưa lớn.

Trước đó, mưa lớn đã làm ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường, hệ thống biển báo bị hư hỏng, bùn, đất, đá sụt trượt xuống nền, mặt đường, rãnh, cống thoát nước làm tắc đường nhiều vị trí trên các tuyến đường giao thông ở tỉnh Quảng Trị. Tại Km 30+900 quốc lộ 9C bị sạt lở mái ta luy dương với khối lượng đất đá khoảng 10.000m³, vùi lấp toàn bộ nền mặt đường với chiều dài 100m gây ách tắc giao thông.

Các đơn vị liên quan ở tỉnh Quảng Trị nỗ lực thông đường khi mưa lớn làm sụt lở đất đá chắn hết mặt đường.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên tuyến quốc lộ 12C và quốc lộ 15D cũng bị sạt lở mái ta luy dương gây tắc đường. Trong đó, tuyến quốc lộ 12C bị sạt lở mái ta luy dương tại Km 58+00 với khối lượng khoảng 1.000m³ gây tắc đường và vị trí ta luy dương trên tiếp tục có nguy cơ sạt lở. Trên quốc lộ 15D tại Km 9+400, đất đá sạt lở từ phía ta luy dương sụt trượt xuống vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường với khối lượng gần 3.000m³. Bên cạnh đó, nhiều đoạn Km 7+400 Km 11+520, Km 11+170 cũng bị sạt lở ta luy âm kéo dài hàng chục m.