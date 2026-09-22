Công bố tình hình trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu BOG quý II/2026

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Theo thông tin của Bộ Tài chính, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) đầu kỳ quý II/ 2026 (từ ngày 1/4/2026) từ nguồn trích lập, chi sử dụng thông thường đạt hơn 195,053 tỷ đồng. Từ nguồn này, không phát sinh trích lập và sử dụng Quỹ BOG.

Với lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương là hơn 1,227 tỷ đồng đã làm số dư Quỹ này cuối kỳ quý II/2026 (tính đến hết ngày 30/6/2026) đạt hơn 196,280 tỷ đồng.

Tình hình trích lập và chi sử dụng từ nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước có quy mô lớn hơn.

Theo Bộ Tài chính, số tiền nhận tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước là hơn 701,806 tỷ đồng, trong khi đó, số tiền nhận tạm ứng từ nguồn đã trích lập Quỹ BOG là hơn 430,184 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, có 26 đơn vị là các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu tham gia vào việc trích lập, chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước. Trong đó có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần, có số tiền trích lập và số tiền chi sử dụng Quỹ BOG trong quý II/2026 lớn nhất.

Từ nguồn này, tổng số trích Quỹ BOG là 1.886,077 tỷ đồng và đã sử dụng hơn 873,222 tỷ đồng.

Với số lãi hơn 309 triệu đồng trên số dư Quỹ BOG dương, thì số dư Quỹ BOG cuối kỳ quý II/2026 (tính đến hết ngày 30/6/2026) đạt gần 1.715 tỷ đồng.