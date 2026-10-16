Công bố Thương hiệu quốc gia với 499 sản phẩm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham quan gian hàng tiêu biểu tại lễ công bố Thương hiệu quốc gia lần thứ 10 năm 2026

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (THQG) là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện.

Điểm nhất quán của chương trình là không tách rời thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp với uy tín quốc gia. Một sản phẩm Việt Nam được thị trường tin tưởng không chỉ tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, mà còn góp phần chuyển tải năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, văn hóa kinh doanh, tinh thần đổi mới và mức độ tin cậy của Việt Nam tới người tiêu dùng và đối tác quốc tế.

Chương trình Thương hiệu quốc gia năm 2026 được xây dựng với chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt”, công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đã được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Danh sách sản phẩm được công nhận có sự hiện diện của nhiều ngành, lĩnh vực: Công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp, thực phẩm; dược phẩm, thiết bị y tế; tài chính, ngân hàng; viễn thông, công nghệ; vận tải, logistics; thương mại và dịch vụ. Sự đa dạng đó cho thấy nền tảng phát triển thương hiệu Việt Nam được hình thành từ cả sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ, từ những ngành có truyền thống đến những lĩnh vực ứng dụng công nghệ.

Tại lễ công bố, nhiều sản phẩm của những doanh nghiệp uy tín tiếp tục được vinh danh như: Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK), Công ty Cổ phần Bột- Thực phẩm Tài Ký; Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan…

Giao Hàng Tiết Kiệm tiếp tục được vinh danh tại lễ công bố Thương hiệu quốc gia năm 2026

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng và biểu dương 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm xuất sắc được tôn vinh và công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Theo Thủ tướng, đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, sức sáng tạo và những nỗ lực bền bỉ, không ngừng nghỉ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động Việt Nam. Danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt phải là một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn mình ra thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Chính phủ trân trọng những nỗ lực và khát vọng vươn lên của doanh nhân, người lao động; sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, biến tiềm năng thành giá trị, biến khát vọng thành thành tựu.

Tôi tin tưởng các doanh nghiệp được vinh danh hôm nay sẽ coi danh hiệu Thương hiệu quốc gia không phải đích đến cuối cùng, mà là điểm tựa và động lực mới để tiếp tục đổi mới, làm chủ công nghệ và vươn tầm thế giới. Tôi kỳ vọng và mong muốn Việt Nam ngày càng có nhiều thương hiệu mà khi nhắc tên, người tiêu dùng ở bất kỳ quốc gia nào cũng nhận ra ngay đó là thương hiệu Việt Nam, gắn với chất lượng, trí tuệ, bản lĩnh và uy tín Việt Nam”.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp Việt Nam và khẳng định Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cũng chia sẻ, Bộ Công Thương xác định Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong giai đoạn tới phải chuyển mạnh từ xét chọn - tôn vinh sang kiến tạo - đồng hành, tập trung vào bốn hướng:

Thứ nhất, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; gắn kết thương hiệu quốc gia - thương hiệu ngành - thương hiệu địa phương - thương hiệu doanh nghiệp thành một chỉnh thể cộng hưởng.

Thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp theo toàn bộ vòng đời thương hiệu: từ xây dựng, quản trị, định giá đến bảo hộ tài sản trí tuệ và xử lý tranh chấp thương hiệu ở nước ngoài, trên nền tảng dữ liệu số về doanh nghiệp và thị trường.

Thứ ba, gắn chặt xây dựng thương hiệu với xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; phát huy các hiệp định thương mại tự do và mạng lưới Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để thương hiệu Việt hiện diện bài bản, lâu dài tại các thị trường trọng điểm.

Thứ tư, giữ gìn uy tín danh hiệu bằng kỷ luật của chính Chương trình: tiêu chí tiếp tục nâng theo chuẩn quốc tế, giám sát cả sau công nhận, kiên quyết đưa ra khỏi Chương trình những trường hợp không còn xứng đáng.