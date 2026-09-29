Công bố thủ tục mới về xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác ở ba cấp

Xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 3663/QĐ-BNNMT về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, trong đó quy định việc xác nhận nguồn gốc thủy sản ở ba cấp.

Các thủ tục căn cứ theo quy định tại Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT về ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; kiểm tra tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản tại cảng cá; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 33/2026/TT-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

Theo đó, tại cấp Trung ương, thủ tục cấp và cấp lại xác nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu thủy sản khai thác hoặc chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu theo quy định của Ủy ban quốc tế về bảo tồn cá ngừ Đại Tây Dương; hoặc giấy có nội dung tương đương theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu, tổ chức nghề cá khu vực đến các Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng thuộc Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Tổ chức, cá nhân cần xác nhận nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc trực tuyến. Trong thời hạn 2 ngày làm việc, sau khi kết thúc kiểm tra trên hồ sơ, các Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng phải kiểm tra tại hiện trường trong trường hợp có nghi ngờ, thực hiện xác nhận hoặc chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ nguyên liệu thủy sản khai thác cho lô hàng đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 33/2026/TT-BNNMT. Trường hợp không xác nhận, chứng nhận, cơ quan thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ở cấp tỉnh, thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) do cơ quan quản lý Nhà nước về thủy sản cấp tỉnh thụ lý. Cá nhân, tổ chức nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến. Trong 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, thẩm định và cấp chứng nhận nếu thông tin đầy đủ.

Trường hợp thông tin không trùng khớp với dữ liệu tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, cơ quan thẩm quyền sẽ từ chối cấp và trả lời bằng văn bản rõ lý do.

Đối với thủ tục cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, tổ chức, cá nhân nộp một bộ hồ sơ đề nghị xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước đến tổ chức quản lý cảng cá được chỉ định, thẩm quyền thuộc về tổ chức quản lý cảng cá được chỉ định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác.

Theo quy định, trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, tổ chức quản lý cảng cá thẩm định thông tin đề nghị xác nhận về khối lượng, thành phần loài thủy sản bốc dỡ tại cảng với sổ theo dõi tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản, vùng và thời gian khai thác với hành trình của tàu trong hệ thống giám sát tàu cá và cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo mẫu.

Trường hợp không cấp giấy xác nhận, tổ chức quản lý cảng cá trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Nếu chưa xác nhận hết khối lượng thủy sản trong giấy biên nhận sản phẩm thủy sản khai thác bốc dỡ, tổ chức quản lý cảng cá trả lại bản chính lượng nguyên liệu còn lại cho tổ chức, cá nhân đề nghị./.