Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Trụ sở Bộ Xây dựng. (Nguồn: Báo Xây dựng)

Theo quy định mới, trước khi ký hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải gửi văn bản thông báo kèm một bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng nơi có dự án.

Trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai hoặc một phần, toàn bộ dự án đã được thế chấp, việc xác định nhà ở đã được giải chấp thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở.

Trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra điều kiện của nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh và trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư. Trường hợp nhà ở không đủ điều kiện bán, cho thuê mua, cơ quan quản lý phải nêu rõ lý do.

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến. Thành phần hồ sơ gồm văn bản thông báo của chủ đầu tư, bảng danh sách thông tin về nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua cùng các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng hoặc hồ sơ xây dựng, thông báo khởi công và biên bản nghiệm thu cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án. Đối với nhà chung cư hoặc tòa nhà hỗn hợp có nhà ở, hồ sơ phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công phần móng.

Kết quả giải quyết là văn bản trả lời của Sở Xây dựng về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ hoặc không đủ điều kiện được bán, cho thuê mua, kèm bảng danh sách thông tin về các căn nhà đủ điều kiện. Thủ tục này không thu lệ phí.

Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung công bố tương ứng tại Quyết định số 843/QĐ-BXD ngày 2/6/2026 sẽ hết hiệu lực khi quyết định mới có hiệu lực.