Công bố thông tin về việc tạm thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với Quỹ tín dụng nhân dân Yên Hòa

“Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tạm thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo Quyết định số 436/QĐ-BHTG ngày 21/7/2026 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với:

Tổ chức: Quỹ tín dụng nhân dân Yên Hòa

Trụ sở chính: Thôn Lạc Hiền Đông, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Lý do: QTDND Yên Hòa tạm dừng hoạt động huy động (Căn cứ theo văn bản tạm đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của cấp có thẩm quyền).

Toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại Quỹ tín dụng nhân dân Yên Hòa được đảm bảo theo quy định của pháp luật.”