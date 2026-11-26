Nhà đầu tư chú trọng chất lượng và độ tin cậy của thông tin

Chia sẻ tại hội thảo “Nâng cao chất lượng công bố thông tin phát triển bền vững cho công ty đại chúng” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức ngày 26/11/2026, bà Nguyễn Nhật Hà Chi, Giám đốc ESG, Dragon Capital cho biết, các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) ngày càng được tích hợp sâu rộng vào quá trình phân tích và ra quyết định đầu tư.

Tại Dragon Capital, quy trình đầu tư có trách nhiệm được triển khai từ khâu sàng lọc, đánh giá các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị công ty đến tích hợp kết quả đánh giá vào quyết định đầu tư, giám sát và tương tác với doanh nghiệp sau đầu tư. Các tiêu chí về môi trường và xã hội được xây dựng phù hợp với đặc thù từng ngành nghề, trong khi chất lượng quản trị công ty được đánh giá riêng.

Dẫn kết quả nghiên cứu quốc tế và phân tích dữ liệu của Dragon Capital trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bà Nguyễn Nhật Hà Chi cho biết, những doanh nghiệp có kết quả đánh giá ESG tốt thường ghi nhận những tín hiệu tích cực hơn về chi phí sử dụng vốn hoặc hiệu quả đầu tư. Đây là một trong những cơ sở để nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các yếu tố phi tài chính khi đánh giá triển vọng doanh nghiệp.

Các đại biểu trao đổi tại phiên thảo luận về nâng cao chất lượng công bố thông tin phát triển bền vững cho công ty đại chúng. Ảnh: Mai Tấn

Tuy nhiên, mức độ tiếp xúc với rủi ro ESG cao không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ bị đánh giá thấp. Điều quan trọng là năng lực nhận diện, kiểm soát rủi ro và mức độ minh bạch trong công bố thông tin.

Chẳng hạn, hai doanh nghiệp cùng triển khai dự án tại khu vực có mức độ nhạy cảm cao về đa dạng sinh học có thể nhận được kết quả đánh giá khác nhau. Doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án quản lý tác động môi trường, sử dụng tư vấn chuyên môn và thường xuyên cập nhật thông tin sẽ giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở đánh giá năng lực quản lý rủi ro.

Đánh giá về thực tiễn tại Việt Nam, đại diện Dragon Capital cho rằng, ngày càng nhiều doanh nghiệp công bố báo cáo phát triển bền vững, tham chiếu các chuẩn mực quốc tế, xây dựng chính sách về môi trường, xã hội và đưa ra các cam kết giảm phát thải. Chất lượng quản trị công ty cũng từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, những hạn chế về tính nhất quán, khả năng so sánh của dữ liệu, việc xác nhận thông tin bởi bên thứ ba và công bố các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu vẫn cần được khắc phục.

Theo bà Nguyễn Nhật Hà Chi, việc doanh nghiệp công bố đã xây dựng chính sách, quy trình quản lý hoặc đạt được các chứng nhận về môi trường và xã hội là cần thiết, nhưng nhà đầu tư còn cần những thông tin định lượng phản ánh kết quả triển khai trên thực tế.

Tính minh bạch đối với những thông tin bất lợi cũng là yếu tố được quan tâm. Khi phát sinh sự cố liên quan đến môi trường hoặc xã hội, doanh nghiệp cần chủ động công bố thông tin, biện pháp khắc phục và giải pháp ngăn ngừa tái diễn.

Trong bối cảnh các tổ chức đầu tư ngày càng tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi thông tin về doanh nghiệp và các công ty con, yêu cầu về tính đầy đủ, nhất quán và trung thực của thông tin càng trở nên quan trọng.

Để chuẩn bị cho những yêu cầu công bố thông tin mới, đại diện Dragon Capital khuyến nghị doanh nghiệp cần bố trí nhân sự phụ trách ESG, tăng cường vai trò giám sát của hội đồng quản trị và xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu. Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ các chỉ tiêu cơ bản về năng lượng, nước, chất thải, an toàn lao động và phát thải khí nhà kính, sau đó từng bước mở rộng phạm vi báo cáo và nâng cao độ tin cậy của thông tin.

Xây dựng nền tảng dữ liệu cho phát triển bền vững

Từ góc độ doanh nghiệp, TS. Văn Công Bình, Giám đốc Môi trường và Xã hội, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) cho rằng, báo cáo phát triển bền vững không chỉ phản ánh kết quả hoạt động mà còn cần thể hiện sự kết nối giữa chiến lược phát triển, quan điểm quản trị và các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo TS. Văn Công Bình, quá trình xây dựng báo cáo phát triển bền vững đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ, từ phân công trách nhiệm, xác định các vấn đề trọng yếu, lựa chọn chuẩn mực báo cáo đến thu thập dữ liệu, rà soát, kiểm soát và bảo đảm chất lượng thông tin công bố.

Trong đó, dữ liệu là một trong những nền tảng quan trọng nhất. Ngay từ giai đoạn đầu, doanh nghiệp cần xác định rõ định nghĩa của từng chỉ tiêu, phương pháp tính toán, nguồn dữ liệu và các bằng chứng liên quan. Việc duy trì hệ thống dữ liệu nhất quán qua các năm sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu và nâng cao khả năng so sánh giữa các kỳ báo cáo.

Từ kinh nghiệm triển khai tại HDBank, ông Bình chỉ ra một số thách thức thực tế như xác định phạm vi báo cáo đối với doanh nghiệp có mạng lưới hoạt động rộng, phân định trách nhiệm của từng bộ phận đối với nguồn dữ liệu, thống nhất phương pháp tính toán và bảo đảm khả năng kiểm chứng thông tin.

Ngay cả khi chưa có hệ thống công nghệ hoàn chỉnh, doanh nghiệp vẫn có thể bắt đầu bằng các phương pháp thu thập dữ liệu truyền thống. Điều quan trọng là dữ liệu phải được tổ chức khoa học, có khả năng truy xuất, đối chiếu và xác minh.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, các nội dung phát triển bền vững có mối liên hệ chặt chẽ với hoạt động kinh doanh, từ quản lý rủi ro môi trường và xã hội, phát triển tài chính xanh, tài chính xã hội đến quản lý rủi ro khí hậu, đo lường phát thải và huy động nguồn vốn.

Những thông tin được tổng hợp trong báo cáo phát triển bền vững không chỉ phục vụ nhà đầu tư và các bên liên quan mà còn cung cấp cơ sở để ban lãnh đạo đánh giá thực trạng hoạt động, xây dựng chính sách, điều chỉnh chiến lược và phân bổ nguồn lực.

Từ thực tiễn này, đại diện HDBank cho rằng, doanh nghiệp cần bắt đầu từ quản trị thay vì chỉ tập trung vào việc lập báo cáo. Điều này đòi hỏi sự cam kết của lãnh đạo cấp cao, phân định rõ vai trò, trách nhiệm và thiết lập cơ chế phối hợp giữa các bộ phận. Cùng với đó, doanh nghiệp cần ưu tiên những vấn đề trọng yếu, chú trọng dữ liệu định lượng và tích hợp ESG vào các quy trình kinh doanh, quản lý rủi ro.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, TS. Văn Công Bình cho biết, HDBank sẽ tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng đối với các chuẩn mực IFRS S1 và IFRS S2, nâng cao năng lực đánh giá rủi ro khí hậu, hoàn thiện việc đo lường phát thải và tăng cường ứng dụng công nghệ, tự động hóa trong quản lý dữ liệu ESG.

Theo ông Bình, một báo cáo phát triển bền vững có chất lượng không bắt đầu từ việc viết báo cáo, mà phải được xây dựng trên nền tảng hệ thống quản trị, quản lý dữ liệu và thực hành phát triển bền vững hiệu quả. Khi đó, công bố thông tin mới thực sự trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định, nâng cao năng lực quản trị và tạo lập giá trị cho doanh nghiệp./.