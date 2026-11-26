Dự án Khu nhà ở xã hội OXH02 được triển khai tại số 10 đường Trường Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, với quy mô 1.215 căn hộ nhà ở xã hội và tổng diện tích sàn xây dựng hơn 154.600m². Công trình hiện đang trong giai đoạn thi công.

Dự án Khu nhà ở xã hội OXH02 là một trong những công trình góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội tại tỉnh Khánh Hòa, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, đặc biệt là người lao động và các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội.

Toàn cảnh dự án nhà ở xã hội OXH02 tại số 10 Trường Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa.

Dự án được triển khai tại ô quy hoạch OXH02 và khu vực lân cận, địa chỉ số 10 đường Trường Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Minh Ngọc. Dự án đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 20/06/2025 và giao chủ đầu tư theo Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 06/08/2025.

Về quy mô, Dự án có diện tích đất hơn 13.027m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 154.666m² với mật độ xây dựng 44,3%. Công trình được quy hoạch với chiều cao 28 tầng nổi và từ 1 đến 2 tầng hầm. Trong đó, khu đất dành 80% diện tích bố trí hai khối nhà ở xã hội và 20% diện tích cho khu chung cư thương mại.

Theo thông tin được chủ đầu tư công bố, dự án cung cấp tổng cộng 1.215 căn hộ nhà ở xã hội, với diện tích thông thủy đa dạng từ 25m² đến 77m², phù hợp với nhiều nhu cầu và điều kiện tài chính của các hộ gia đình. Bên cạnh đó, dự án còn có khu căn hộ thương mại, góp phần hình thành một khu nhà ở có cơ cấu sản phẩm đa dạng.

Không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở, việc triển khai dự án OXH02 còn góp phần phát triển quỹ nhà ở đô thị, tạo thêm cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp cho người dân tại Nha Trang. Với vị trí tại đường Trường Sơn, công trình được kỳ vọng đóng góp vào quá trình hoàn thiện hạ tầng nhà ở và không gian đô thị của khu vực.

Hiện tại, chủ đầu tư đã triển khai khởi công và đang tổ chức thi công công trình.

Về giá bán và kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư cho biết đang trong quá trình xây dựng giá bán và thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt theo quy định. Thời gian tiếp nhận hồ sơ sẽ được công khai sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, tối thiểu 30 ngày trước thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ.

Độc giả có thể tìm hiểu thêm thông tin về dự án nhà ở xã hội OXH02 tại website chính thức của dự án: www.minhngocholding.vn.