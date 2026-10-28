Công bố thông tin 5 dự án Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại Hà Nội

Công bố thông tin 5 dự án Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội

Thực hiện Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội; Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất vị trí và thông tin 05 dự án đầu tư xây dựng Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại các xã, phường: Định Công, Đông Anh, Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Được sự đồng ý của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật/Bộ Quốc phòng kính mời các nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư từng Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại các xã, phường: Định Công, Đông Anh, Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

I. DỰ ÁN NHÀ Ở CHO GIA ĐÌNH LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TRONG QUÂN ĐỘI TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CT-1.5, CT-2.1 PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Tên dự án: Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội

Địa chỉ: Ô đất ký hiệu CT-1.5, CT-2.1, phường Định Công, thành phố Hà Nội.

2. Vị trí khu đất: Tại các ô đất ký hiệu CT-1.5, CT-2.1 nằm trong đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6446/QĐ-UBND ngày 26/11/2018.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân (Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội), đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

4. Sơ bộ quy mô

a) Quy mô sử dụng đất khoảng 29.238 m2; trong đó:

- Ô đất CT-1.5 khoảng 11.819 m2;

- Ô đất CT-2.1 khoảng 17.419 m2.

b) Quy mô công trình

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%;

- Tầng cao công trình tối đa: 25 tầng, số tầng hầm tối đa: 02 tầng;

- Dân số tối đa: 6.100 người.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500); theo đó quy mô chi tiết các hạng mục sẽ được xác định tại Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500) được duyệt.

5. Hiện trạng sử dụng đất: Phần lớn là đất nông nghiệp do các hộ dân quản lý sử dụng, chưa giải phóng mặt bằng.

6. Thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn

- Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024, khu đất được định hướng chức năng là đất nhà ở cao tầng.

- Theo Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026, vị trí khu đất nêu trên cơ bản không thay đổi chức năng sử dụng đất so với Quyết định số 1668/QĐ-TTg của TTCP về điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, Quy hoạch phân khu đô thị chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án đầu tư sẽ được xác định, chuẩn hóa sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư; được xác định cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện lập, điều chỉnh (nếu có), phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500) của dự án đầu tư; đảm bảo phù hợp quy hoạch đô thị và nông thôn, tính hiệu quả của dự án và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực (thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ).

- Các giải pháp thiết kế của dự án bảo đảm phù hợp với đặc thù của Quân đội theo quy định tại Thông tư số 94/2024/TT-BQP ngày 11/11/2024 của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 31/2026/TT-BXD ngày 15/6/2026 của Bộ Xây dựng ban hành sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn quốc gia về nhà chung cư; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 2961/VP-TH ngày 30/3/2026 về thiết kế, thi công, quản lý sử dụng công trình nhà ở cho hộ gia đình quân nhân.

7. Sơ bộ về tổng vốn đầu tư: Dự kiến khoảng 5.437 tỷ đồng (Bằng chữ: Năm nghìn bốn trăm ba mươi bảy tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư dùng để đánh giá năng lực của nhà đầu tư, tổng vốn đầu tư cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư tại quyết định đầu tư dự án.

8. Tiến độ thực hiện, thời gian hoạt động của dự án

- Tiến độ thực hiện: 30 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích đất.

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích đất.

9. Cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ chủ đầu tư

Theo quy định pháp luật về nhà ở, đối với các chủ đầu tư khi thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân (loại hình nhà ở xã hội) thì được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 85, Điều 117 Luật Nhà ở 2023; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 50, 51 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, các Nghị định của Chính phủ: số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025; số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025; số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024.

10. Thông tin tiếp nhận hồ sơ

a) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong thời gian 20 ngày, kể từ 08 giờ 00, ngày 29 tháng 10 năm 2026 (ngày đăng tải 28/10/2026) đến trước 16 giờ 30, ngày 17 tháng 11 năm 2026 (ngày đăng tải + 20 ngày).

b) Địa chỉ cơ quan tiếp nhận hồ sơ

- Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, số 5 đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Thông tin liên hệ: Đại tá Đỗ Hồng Minh, Phó Trưởng phòng Chính sách nhà ở/Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. SĐT: 069 536 414.

c) Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư bằng hình thức gửi trực tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.

II. DỰ ÁN NHÀ Ở CHO GIA ĐÌNH LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TRONG QUÂN ĐỘI TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CT-1.1, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Tên dự án: Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội.

Địa chỉ: Ô ký hiệu CT-1.1, phường Định Công, thành phố Hà Nội.

2. Vị trí khu đất: Tại ô đất ký hiệu CT-1.1 nằm trong đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6446/QĐ-UBND ngày 26/11/2018.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân (Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội), đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

4. Sơ bộ quy mô

a) Quy mô sử dụng đất khoảng 3.976 m2.

b) Quy mô công trình

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%;

- Tầng cao công trình tối đa: 30 tầng, số tầng hầm tối đa: 02 tầng;

- Dân số tối đa: 1.500 người.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500); theo đó quy mô chi tiết các hạng mục sẽ được xác định tại Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500) được duyệt.

5. Hiện trạng sử dụng đất: Phần lớn là đất nông nghiệp do các hộ dân quản lý sử dụng, chưa giải phóng mặt bằng.

6. Thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn

- Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024, khu đất được định hướng chức năng là đất nhà ở cao tầng.

- Theo Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026, vị trí khu đất nêu trên cơ bản không thay đổi chức năng sử dụng đất so với Quyết định số 1668/QĐ-TTg của TTCP về điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, Quy hoạch phân khu đô thị chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án đầu tư sẽ được xác định, chuẩn hóa sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư; được xác định cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện lập, điều chỉnh (nếu có), phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500) của dự án đầu tư; đảm bảo phù hợp quy hoạch đô thị và nông thôn, tính hiệu quả của dự án và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực (thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ).

Các giải pháp thiết kế của dự án bảo đảm phù hợp với đặc thù của Quân đội theo quy định tại Thông tư số 94/2024/TT-BQP ngày 11/11/2024 của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 31/2026/TT-BXD 15/6/2026 của Bộ Xây dựng ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn quốc gia về nhà chung cư; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 2961/VP-TH ngày 30/3/2026 về thiết kế, thi công, quản lý sử dụng công trình nhà ở cho hộ gia đình quân nhân.

7. Sơ bộ về tổng vốn đầu tư: Dự kiến khoảng 875 tỷ đồng (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi lăm tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư dùng để đánh giá năng lực của nhà đầu tư, tổng vốn đầu tư cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư tại quyết định đầu tư dự án.

8. Tiến độ thực hiện, thời gian hoạt động của dự án

- Tiến độ thực hiện: 30 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích đất.

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích đất.

9. Cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ chủ đầu tư

Theo quy định pháp luật về nhà ở, đối với các chủ đầu tư khi thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân (loại hình nhà ở xã hội) thì được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 85, Điều 117 Luật Nhà ở 2023; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 50, 51 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, các Nghị định của Chính phủ: số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025; số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025; số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024.

10. Thông tin tiếp nhận hồ sơ

a) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong thời gian 20 ngày, kể từ 08 giờ 00, ngày 29 tháng 10 năm 2026 (ngày đăng tải 28/10/2026) đến trước 16 giờ 30, ngày 17 tháng 11 năm 2026 (ngày đăng tải + 20 ngày).

b) Địa chỉ cơ quan tiếp nhận hồ sơ

- Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, số 5 đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Thông tin liên hệ: Đại tá Đỗ Hồng Minh, Phó Trưởng phòng Chính sách nhà ở/Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. SĐT: 069 536 414.

c) Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư bằng hình thức gửi trực tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.

III. DỰ ÁN NHÀ Ở CHO GIA ĐÌNH LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TRONG QUÂN ĐỘI TẠI SỐ 25, NGÕ 66 ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Tên dự án: Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội.

Địa chỉ: Ô đất tại số 25, ngõ 66, đường Kim Giang, phường Định Công, thành phố Hà Nội.

2. Vị trí khu đất: Số 25, ngõ 66 đường Kim Giang, phường Định Công, thành phố Hà Nội. Phía Bắc giáp ngõ 66 đường Kim Giang; phía Nam và phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu; phía Tây giáp đường bê tông cạnh khu chung cư Công an.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân (Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội), đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

4. Sơ bộ quy mô

a) Quy mô sử dụng đất khoảng 3.504 m2. Trong đó:

- Đất thực hiện dự án khoảng 2.490 m2;

- Đất nằm trong quy hoạch đường giao thông của địa phương khoảng 1.014 m2.

b) Quy mô công trình

- Mật độ xây dựng tối đa: 45%;

- Tầng cao công trình tối đa khoảng: 17 tầng, số tầng hầm tối đa: 03 tầng;

- Dân số tối đa khoảng: 350 người.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500); theo đó quy mô chi tiết các hạng mục sẽ được xác định tại Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500) được duyệt.

5. Hiện trạng sử dụng đất: Đất quốc phòng đã được phê duyệt quy hoạch chuyển giao cho địa phương quản lý (theo Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 09/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050); Hiện trạng sử dụng có khu nhà cũ do Binh đoàn 12 đang quản lý.

6. Thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn

- Theo Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026, Quy hoạch phân khu đô thị chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án đầu tư sẽ được xác định, chuẩn hóa sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư; được xác định cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện lập, điều chỉnh (nếu có), phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500) của dự án đầu tư; đảm bảo phù hợp quy hoạch đô thị và nông thôn, tính hiệu quả của dự án và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực (thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ).

- Các giải pháp thiết kế của dự án bảo đảm phù hợp với đặc thù của Quân đội theo quy định tại Thông tư số 94/2024/TT-BQP ngày 11/11/2024 của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 31/2026/TT-BXD 15/6/2026 của Bộ Xây dựng ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn quốc gia về nhà chung cư; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 2961/VP-TH ngày 30/3/2026 về thiết kế, thi công, quản lý sử dụng công trình nhà ở cho hộ gia đình quân nhân.

7. Sơ bộ về tổng vốn đầu tư: Dự kiến khoảng 450 tỷ đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư dùng để đánh giá năng lực của nhà đầu tư, tổng vốn đầu tư cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư tại quyết định đầu tư dự án.

8. Tiến độ thực hiện, thời gian hoạt động của dự án

- Tiến độ thực hiện: 30 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích đất.

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích đất.

9. Cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ chủ đầu tư

Theo quy định pháp luật về nhà ở, đối với các chủ đầu tư khi thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân (loại hình nhà ở xã hội) thì được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 85, Điều 117 Luật Nhà ở 2023; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 50, 51 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, các Nghị định của Chính phủ: số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025; số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025; số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024.

10. Thông tin tiếp nhận hồ sơ

a) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong thời gian 20 ngày, kể từ 08 giờ 00, ngày 29 tháng 10 năm 2026 (ngày đăng tải 28/10/2026) đến trước 16 giờ 30, ngày 17 tháng 11 năm 2026 (ngày đăng tải + 20 ngày).

b) Địa chỉ cơ quan tiếp nhận hồ sơ

- Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, số 5 đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Thông tin liên hệ: Đại tá Đỗ Hồng Minh, Phó Trưởng phòng Chính sách nhà ở/Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. SĐT: 069 536 414.

c) Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư bằng hình thức gửi trực tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.

IV. DỰ ÁN NHÀ Ở CHO GIA ĐÌNH LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TRONG QUÂN ĐỘI TẠI KHU ĐẤT X5, XÃ ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Tên dự án: Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội.

Địa chỉ: Ô đất ký hiệu X5, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Vị trí khu đất: Tại ô đất nhà ở xã hội thuộc Dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X5 xã Uy Nỗ, thành phố Hà Nội. Phía Bắc giáp ô đất quy hoạch cây xanh; phía Nam giáp đường quy hoạch 15,5 m; phía Đông giáp quy hoạch đất ở cao tầng; phía Tây giáp đường quy hoạch 14 m.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân (Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội), đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

4. Sơ bộ quy mô

a) Quy mô sử dụng đất khoảng 2.602 m2.

b) Quy mô công trình

- Mật độ xây dựng tối đa: 60÷65%;

- Tầng cao công trình tối đa khoảng: 19 tầng;

- Dân số tối đa khoảng: 900 người.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500); theo đó quy mô chi tiết các hạng mục sẽ được xác định tại Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500) được duyệt.

5. Hiện trạng sử dụng đất: Khu đất do xã Đông Anh quản lý, đang triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

6. Thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn

- Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024, khu đất được định hướng chức năng là đất đơn vị ở.

- Theo Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026, vị trí khu đất nêu trên cơ bản không thay đổi chức năng sử dụng đất so với Quyết định số 1668/QĐ-TTg của TTCP về điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, Quy hoạch phân khu đô thị chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án đầu tư sẽ được xác định, chuẩn hóa sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư; được xác định cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện lập, điều chỉnh (nếu có), phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500) của dự án đầu tư; đảm bảo phù hợp quy hoạch đô thị và nông thôn, tính hiệu quả của dự án và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực (thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ).

- Các giải pháp thiết kế của dự án bảo đảm phù hợp với đặc thù của Quân đội theo quy định tại Thông tư số 94/2024/TT-BQP ngày 11/11/2024 của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 31/2026/TT-BXD 15/6/2026 của Bộ Xây dựng ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn quốc gia về nhà chung cư; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 2961/VP-TH ngày 30/3/2026 về thiết kế, thi công, quản lý sử dụng công trình nhà ở cho hộ gia đình quân nhân.

7. Sơ bộ về tổng vốn đầu tư: Dự kiến khoảng 521 tỷ đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi mốt tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư dùng để đánh giá năng lực của nhà đầu tư, tổng vốn đầu tư cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư tại quyết định đầu tư dự án.

8. Tiến độ thực hiện, thời gian hoạt động của dự án

- Tiến độ thực hiện: 36 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích đất.

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích đất.

9. Cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ chủ đầu tư

Theo quy định pháp luật về nhà ở, đối với các chủ đầu tư khi thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân (loại hình nhà ở xã hội) thì được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 85, Điều 117 Luật Nhà ở 2023; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 50, 51 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, các Nghị định của Chính phủ: số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025; số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025; số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024.

10. Thông tin tiếp nhận hồ sơ

a) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong thời gian 20 ngày, kể từ 08 giờ 00, ngày 29 tháng 10 năm 2026 (ngày đăng tải 28/10/2026) đến trước 16 giờ 30, ngày 17 tháng 11 năm 2026 (ngày đăng tải + 20 ngày).

b) Địa chỉ cơ quan tiếp nhận hồ sơ

- Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, số 5 đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Thông tin liên hệ: Đại tá Đỗ Hồng Minh, Phó Trưởng phòng Chính sách nhà ở/Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. SĐT: 069 536 414.

c) Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư bằng hình thức gửi trực tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.

V. DỰ ÁN NHÀ Ở CHO GIA ĐÌNH LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TRONG QUÂN ĐỘI TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU NOXH-1 THUỘC KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÔN VĂN QUÁN, XÃ THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Tên dự án: Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội.

Địa chỉ: Ô đất ký hiệu NOXH-1, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

2. Vị trí khu đất: Khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Văn Quán, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Phía Bắc giáp khu liền kề; phía Nam giáp khu dân cư thôn Văn Quán; phía Đông giáp khu đất liền kề; phía Tây giáp cánh đồng.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân (Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội), đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

4. Sơ bộ quy mô

a) Quy mô sử dụng đất khoảng 5.285 m2.

b) Quy mô công trình

- Mật độ xây dựng tối đa: 45%;

- Tầng cao công trình tối đa: 12 tầng;

- Dân số tối đa: 710 người.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500); theo đó quy mô chi tiết các hạng mục sẽ được xác định tại Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500) được duyệt.

5. Hiện trạng sử dụng đất: Khu đất do xã Thanh Oai quản lý, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

6. Thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn

- Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024, khu đất được định hướng chức năng là đất đơn vị ở.

- Theo Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026, vị trí khu đất nêu trên cơ bản không thay đổi chức năng sử dụng đất so với Quyết định số 1668/QĐ-TTg của TTCP về điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, Quy hoạch phân khu đô thị chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án đầu tư sẽ được xác định, chuẩn hóa sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư; được xác định cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện lập, điều chỉnh (nếu có), phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500) của dự án đầu tư; đảm bảo phù hợp quy hoạch đô thị và nông thôn, tính hiệu quả của dự án và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực (thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ).

- Các giải pháp thiết kế của dự án bảo đảm phù hợp với đặc thù của Quân đội theo quy định tại Thông tư số 94/2024/TT-BQP ngày 11/11/2024 của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 31/2026/TT-BXD 15/6/2026 của Bộ Xây dựng ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn quốc gia về nhà chung cư; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 2961/VP-TH ngày 30/3/2026 về thiết kế, thi công, quản lý sử dụng công trình nhà ở cho hộ gia đình quân nhân.

7. Sơ bộ về tổng vốn đầu tư: Dự kiến khoảng 292 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư dùng để đánh giá năng lực của nhà đầu tư, tổng vốn đầu tư cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư tại quyết định đầu tư dự án.

8. Tiến độ thực hiện, thời gian hoạt động của dự án

- Tiến độ thực hiện: 30 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích đất.

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích đất.

9. Cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ chủ đầu tư

Theo quy định pháp luật về nhà ở, đối với các chủ đầu tư khi thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân (loại hình nhà ở xã hội) thì được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 85, Điều 117 Luật Nhà ở 2023; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 50, 51 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, các Nghị định của Chính phủ: số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025; số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025; số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024.

10. Thông tin tiếp nhận hồ sơ

a) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong thời gian 20 ngày, kể từ 08 giờ 00, ngày 29 tháng 10 năm 2026 (ngày đăng tải 28/10/2026) đến trước 16 giờ 30, ngày 17 tháng 11 năm 2026 (ngày đăng tải + 20 ngày).

b) Địa chỉ cơ quan tiếp nhận hồ sơ

- Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, số 5 đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Thông tin liên hệ: Đại tá Đỗ Hồng Minh, Phó Trưởng phòng Chính sách nhà ở/Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. SĐT: 069 536 414.

c) Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư bằng hình thức gửi trực tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ./.