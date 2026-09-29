Công bố thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Nghệ An

Đây là cơ sở đào tạo, quản lý, nuôi dưỡng và rèn luyện học sinh trong môi trường quân đội, góp phần tạo nguồn cán bộ cho lực lượng vũ trang và hệ thống chính trị trong tương lai.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Sỹ Đức

Dự lễ có Trung tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì buổi lễ.

Theo Quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Quân khu 4 được thành lập và đặt tại cơ sở Trường Quân sự cũ thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, số 160, đường Tuệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu dự Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Ảnh: Sỹ Đức

Phân hiệu có diện tích hơn 20.000m². Cơ sở được bố trí các khu vực phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt và công tác, gồm phòng học, giảng đường, nhà làm việc của khung giáo viên, khu nhà ở của giáo viên, học sinh và các phân khu chức năng.

Việc lựa chọn cơ sở tại Nghệ An để thành lập Phân hiệu 2 không chỉ tận dụng được hệ thống cơ sở vật chất sẵn có mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đào tạo, quản lý và rèn luyện học sinh theo mô hình giáo dục đặc thù.

Để Phân hiệu đi vào hoạt động, Quân khu 4 đã quan tâm chuẩn bị các điều kiện về tổ chức, đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất và công tác bảo đảm phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh. Tỉnh Nghệ An cũng phối hợp với Quân khu 4 trong quá trình triển khai, tạo điều kiện để Phân hiệu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ năm học đầu tiên.

Điểm đáng chú ý là đối tượng tuyển sinh của Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung hướng tới những học sinh có hoàn cảnh, điều kiện đặc thù.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sỹ Đức

Năm học 2026-2027, Phân hiệu tuyển sinh 160 học sinh, tổ chức thành 4 lớp, gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 10; mỗi lớp 40 học sinh, dành cho cả học sinh nam và nữ.

Đối tượng tuyển sinh gồm con em đồng bào dân tộc thiểu số; gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; trẻ em nghèo, mồ côi; con cán bộ, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu dự Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Ảnh: Sỹ Đức

Trong môi trường quân đội, bên cạnh chương trình giáo dục theo quy định, học sinh được quản lý, rèn luyện nền nếp, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng sống. Đây được xem là những yếu tố quan trọng góp phần hình thành phẩm chất, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Mô hình thiếu sinh quân cũng tạo điều kiện để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập, sinh hoạt trong môi trường ổn định, được quan tâm, chăm sóc và định hướng phát triển toàn diện.

Đối với Quân khu 4, việc thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung là một nhiệm vụ có ý nghĩa trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, đồng thời góp phần thực hiện chủ trương xây dựng nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Lãnh đạo Quân khu 4 trao quyết định thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Ảnh: Sỹ Đức

Phân hiệu được đặt tại địa bàn Nghệ An góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa địa phương với lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong công tác chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ. Theo kế hoạch, Phân hiệu dự kiến tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5/10/2026.

Sự ra đời của Phân hiệu 2 được kỳ vọng sẽ tạo thêm một địa chỉ giáo dục, rèn luyện có tính đặc thù trong khu vực miền Trung; đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có phẩm chất, năng lực và ý chí vươn lên, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục học tập, trưởng thành và đóng góp cho quê hương, đất nước.