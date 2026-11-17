Theo đó, công bố tài liệu Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, bao gồm: thuyết minh, hệ thống bản vẽ quy hoạch và các tài liệu liên quan đã được xác nhận theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị truy cập và khai thác tài liệu Quy hoạch tổng thể Thành phố thông qua mã QR được cung cấp như sau:

Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện, sử dụng thống nhất đường dẫn, mã QR chính thức do Sở Quy hoạch - Kiến trúc cung cấp khi đăng tải, chia sẻ hoặc giới thiệu thông tin về Quy hoạch tổng thể Thành phố, bảo đảm tính thống nhất và chính xác của nguồn thông tin.

Việc khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin quy hoạch thực hiện theo quy định hiện hành; không tự ý chỉnh sửa, thay đổi nội dung tài liệu quy hoạch đã được phê duyệt.