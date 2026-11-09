Công bố “Sáng kiến thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các địa phương thuộc lưu vực sông Hồng của Việt Nam - Trung Quốc"

Đại biểu báo cáo kết quả Hội đàm giao lưu truyền thông các địa phương lưu vực sông Hồng Việt Nam và Trung Quốc.

Thông qua hoạt động thảo luận, trao đổi tại các hội nghị, hội đàm chuyên đề, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong lĩnh vực thông tin truyền thông; hợp tác phát triển các khu chức năng, phát triển công nghiệp, logistics, thương mại; giao lưu và hợp tác văn hóa, du lịch xuyên biên giới hợp tác giáo dục nghề nghiệp; công tác ngoại vụ… giữa các địa phương lưu vực sông Hồng của Việt Nam và Trung Quốc.

Công bố các sáng kiến tại lễ bế mạc.

Tại lễ bế mạc hội nghị Đối thoại hợp tác các địa phương Việt Nam - Trung Quốc lưu vực sông Hồng, hai bên đã báo cáo kết quả các cuộc hội đàm và công bố “Sáng kiến thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Trung Quốc thuộc lưu vực sông Hồng”.

1 trong 5 sáng kiến được công bố tại lễ bế mạc hội nghị Đối thoại hợp tác các địa phương Việt Nam - Trung Quốc lưu vực sông Hồng.

Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy thương mại, logistics, mở rộng hoạt động cửa khẩu, xây dựng cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi thông quan, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và vận tải đa phương thức. Tăng cường kết nối các khu chức năng, xúc tiến đầu tư, hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng ổn định, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch, kinh tế số và phát triển xanh. Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, khai thác tiềm năng chung của lưu vực sông Hồng, xây dựng các tuyến du lịch xuyên biên giới đặc sắc, tổ chức hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa giữa Nhân dân hai nước.

Đồng thời, mở rộng hợp tác giáo dục nghề nghiệp, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, gắn kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp. Các địa phương cũng chú trọng tăng cường giao lưu báo chí, truyền thông, trao đổi sản phẩm song ngữ, phối hợp tuyên truyền, lan tỏa tình hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các địa phương Việt Nam - Trung Quốc.