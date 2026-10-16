Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026

Kết quả này tiếp tục ghi nhận nỗ lực xây dựng thương hiệu của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững để gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đại biểu tại sự kiện. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại dài hạn của Chính phủ, do Bộ Công Thương chủ trì triển khai. Qua hơn hai thập kỷ, chương trình từng bước hình thành hệ giá trị chung cho doanh nghiệp, lấy ba tiêu chí “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong” làm nền tảng xây dựng và phát triển thương hiệu.

Thương hiệu ngày nay không còn chỉ được đánh giá qua mức độ nhận diện hay hoạt động quảng bá mà ngày càng gắn với chất lượng sản phẩm, trình độ công nghệ, năng lực quản trị và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Một sản phẩm được thị trường tin tưởng không chỉ tạo giá trị cho doanh nghiệp mà còn góp phần khẳng định năng lực sản xuất và uy tín của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tại kỳ xét chọn năm 2026, các tiêu chí tiếp tục được triển khai theo hướng chú trọng năng lực nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị tài sản trí tuệ và khả năng thích ứng với thị trường. Điều này cho thấy danh hiệu Thương hiệu quốc gia không đơn thuần là sự ghi nhận thành tích mà còn đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải liên tục cải tiến, tạo ra giá trị mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bà Phan Thị Châm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng cho biết, việc tiếp tục được công nhận Thương hiệu quốc gia vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng đồng đều, chăm lo đời sống người lao động và thể hiện năng lực sản xuất thực phẩm chất lượng cao của Việt Nam.

Để hiện thực hóa cam kết đó, Bảo Hưng chú trọng chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm và đầu tư công nghệ. Riêng năm 2025, doanh nghiệp hoàn thành đầu tư bốn dự án công nghệ trọng điểm, đồng thời thương mại hóa thành công 14 sản phẩm mới. Các sản phẩm này mang lại doanh thu gần 32 tỷ đồng trong năm, trong đó bánh quy sữa Marie đạt hơn 13,4 tỷ đồng sau hai tháng ra mắt, còn bánh nướng nhân chanh dây đạt hơn 5,1 tỷ đồng sau bốn tháng thương mại hóa.

Những kết quả trên cho thấy đổi mới sản phẩm không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn có thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế cụ thể. Việc đưa các loại trái cây nhiệt đới như sầu riêng, xoài, chanh dây vào sản phẩm bánh kẹo cũng góp phần gia tăng giá trị nguyên liệu trong nước, tạo sự khác biệt và mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng.

Đại biểu tại sự kiện. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Hiện tại, sản phẩm Bảo Hưng đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ và để tiếp cận các thị trường này, doanh nghiệp đầu tư dây chuyền tự động, chuẩn hóa hạ tầng sản xuất và đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, trong đó có ISO 22000, HACCP, FDA và Halal. Cùng với xúc tiến thương mại tại các hội chợ quốc tế, doanh nghiệp tăng cường hiện diện trên môi trường số và tiếp cận các kênh thương mại điện tử B2B (giao dịch trực tiếp giữa các doanh nghiệp) xuyên biên giới.

Theo bà Phan Thị Châm, danh hiệu Thương hiệu quốc gia là điểm tựa quan trọng trong quá trình kết nối đối tác quốc tế, củng cố niềm tin và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao vị thế khi đàm phán các hợp đồng cung ứng dài hạn. Tuy nhiên, danh hiệu không thể thay thế năng lực thực tế. Do đó, muốn phát huy lợi thế này, doanh nghiệp phải kiên trì đầu tư chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn của từng thị trường và chủ động bảo vệ thương hiệu. Cùng đó, kiến nghị tăng cường quảng bá tại các thị trường trọng điểm, hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia.

Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vĩnh Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam chia sẻ, sau 30 năm gắn bó với ngành cà phê, điều ông theo đuổi không chỉ là lợi ích kinh doanh mà còn là mục tiêu nâng cao giá trị hạt cà phê Việt Nam, để những người trực tiếp làm ra sản phẩm được ghi nhận xứng đáng.

Bước ngoặt của doanh nghiệp đến từ quyết định không dừng ở hoạt động thu mua nông sản mà đầu tư vào chế biến, chuẩn hóa chất lượng theo yêu cầu của thị trường thế giới. Vĩnh Hiệp lựa chọn phát triển cà phê hữu cơ, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn như 4C, Rainforest Alliance và Fairtrade. Doanh nghiệp cũng đầu tư truy xuất nguồn gốc, minh bạch dữ liệu và xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Ông Hiệp cho rằng, các tiêu chuẩn quốc tế không đơn thuần là rào cản mà chính là điều kiện để sản phẩm tiếp cận những thị trường khó tính. Khi doanh nghiệp chứng minh được chất lượng, nguồn gốc và tính minh bạch của quá trình sản xuất, cơ hội tiếp cận thị trường sẽ rộng mở hơn. Năm 2024, lô cà phê Robusta hữu cơ đầu tiên của Vĩnh Hiệp sau khi được chứng nhận đã được khách hàng Nhật Bản lựa chọn, đánh dấu kết quả của quá trình đầu tư và kiên trì theo đuổi hướng sản xuất này.

Từ nền tảng đó, doanh nghiệp hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao quy mô 24.000 ha. Vì vậy, mục tiêu không đơn thuần là mở rộng diện tích hay gia tăng sản lượng mà là nâng cao chất lượng, bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và chứng minh sản phẩm không gây mất rừng. Vùng nguyên liệu cần đáp ứng yêu cầu của từng thị trường, đồng thời tạo sự ổn định cho người nông dân và toàn bộ hệ sinh thái sản xuất.

Điều này cho thấy xây dựng thương hiệu không thể chỉ bắt đầu từ khâu quảng bá sản phẩm cuối cùng. Đối với ngành cà phê, chất lượng và uy tín phải được hình thành xuyên suốt từ vùng trồng, thu hoạch, chế biến đến vận chuyển và phân phối. Doanh nghiệp cần kiểm soát dữ liệu, giảm tổn thất sau thu hoạch, tối ưu chi phí logistics và phát triển chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm.

Ông Thái Như Hiệp nhấn mạnh, xuất khẩu nhiều chưa hẳn đã là thành công; điều quan trọng là bán được giá trị chứ không chỉ bán nguyên liệu. Muốn vậy, doanh nghiệp phải thay đổi tư duy từ sản xuất sang kiến tạo giá trị, từ cạnh tranh bằng sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng, trách nhiệm và khả năng phát triển bền vững.

Cùng với việc hoàn thiện chuỗi cung ứng, Vĩnh Hiệp chú trọng ứng dụng công nghệ vào quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng. Theo ông Hiệp, số hóa vùng nguyên liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn sẽ giúp hoạt động sản xuất chính xác, minh bạch hơn, đồng thời nâng cao giá trị cà phê Việt Nam trong dài hạn.

Theo Bộ Công Thương, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, thương hiệu cần được nhìn nhận như một bộ phận của năng lực cạnh tranh nền kinh tế, gắn với trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng đổi mới. Bộ Công Thương đang nghiên cứu, xây dựng Chiến lược Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, theo hướng tăng cường kết nối giữa thương hiệu quốc gia với thương hiệu địa phương, ngành hàng, doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ; đồng thời phát huy các yếu tố lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Định hướng này hướng tới hình thành hệ sinh thái Thương hiệu Việt Nam; trong đó xây dựng thương hiệu gắn chặt hơn với xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Mục tiêu là giúp những giá trị được tạo ra tại Việt Nam được thị trường nhận diện rõ hơn, đánh giá đúng hơn và chuyển hóa hiệu quả thành giá trị của sản phẩm, doanh nghiệp và quốc gia.

Với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, Lễ công bố năm 2026 không chỉ tôn vinh những doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu mà còn nhấn mạnh quá trình tích lũy giá trị lâu dài. Điều cốt lõi là tạo ra sản phẩm có chất lượng, minh bạch về nguồn gốc, liên tục đổi mới và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Bởi khi các cam kết được thực hiện nhất quán, Thương hiệu quốc gia mới thực sự trở thành động lực nâng cao giá trị doanh nghiệp Việt và đưa sản phẩm Việt tiến xa hơn trên thị trường quốc tế./.