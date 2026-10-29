Công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Đồng chí Nguyễn Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính (thứ 3 từ phải sang) nhận Quyết định điều động đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, BTV Tỉnh ủy quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh và giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành, BTV và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị đồng chí Nguyễn Thành Phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhất là việc nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trên địa bàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.