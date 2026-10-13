Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Đánh giá toàn diện công tác phát triển giáo dục phổ thông

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng đoàn Thường trực, công bố quyết định của Ban Bí thư thành lập Đoàn giám sát về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông.

Đoàn giám sát gồm 16 thành viên, do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn. 3 Phó Trưởng đoàn gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (Phó Trưởng đoàn Thường trực); Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Nội dung giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, trọng tâm là các nội dung: đánh giá toàn diện công tác liên quan đến nội dung sách giáo khoa; đánh giá công tác giáo dục phổ thông; công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới nói riêng.

Mốc thời gian giám sát từ năm 2023 đến ngày 30-9. Thời gian hoàn thành trước ngày 15-12.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Đánh giá kỹ lưỡng thực trạng thiếu trường lớp, giáo viên

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, kế hoạch giám sát của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT là nhiệm vụ rất quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhân dân đặc biệt quan tâm, bởi GD-ĐT luôn luôn là quốc sách hàng đầu, là vấn đề quan trọng hàng đầu để quốc gia phát triển bền vững.

Đồng chí nêu rõ, đây không phải là một cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Giám sát không đi tìm những khuyết điểm mà là thực hiện theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư nhằm đánh giá khách quan kết quả, nội dung, nhất là những vấn đề hạn chế, tồn tại cùng những vấn đề mà nhân dân và cả hệ thống chính trị đang quan tâm. Từ đó, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chủ trương tiếp tục đổi mới hệ thống giáo dục phổ thông thời gian tới đạt được hiệu quả tốt hơn.

Theo đồng chí, giám sát nghiêm túc, khách quan, chắc chắn sẽ tạo bước chuyển biến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên cả nước.

Đối với một số nội dung giám sát về chương trình, sách giáo khoa giáo, đồng chí yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong quá trình triển khai; những nội dung nào chưa thực hiện được, vướng mắc ở đâu, nguyên nhân là gì. Ngoài ra phải xác định những vấn đề còn thiếu, những nội dung phù hợp hoặc chưa phù hợp với thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp điều chỉnh cần thiết…

Đồng chí Trịnh Văn Quyết chỉ rõ, thực tiễn cho thấy, hai nhóm vấn đề được toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành và phụ huynh hết sức quan tâm là chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (gồm trường lớp, cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo).

Do đó, chương trình giáo dục phổ thông từ tiểu học đến THPT phải được đánh giá kỹ về tính khoa học, tính kế thừa, tính liên thông giữa các cấp học; mức độ phù hợp với tâm sinh lý học sinh, điều kiện thực tế của các vùng miền và đất nước; những bất cập về giảm tải và tổ chức dạy học tích hợp, lựa chọn; sự phù hợp giữa các môn học và chương trình học của các cấp.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu phải đánh giá thật kỹ lưỡng thực trạng thiếu trường, lớp ở từng địa phương; bộ máy, đội ngũ còn thiếu bao nhiêu, chế độ đãi ngộ đã được bảo đảm hay chưa để có đề xuất rõ; không để các cháu đến tuổi mà không được đến trường vì thiếu trường lớp; không còn việc những bộ môn đến tiết học nhưng không có thầy cô giáo vì thiếu giáo viên.

Riêng đối với sách giáo khoa, đồng chí nhấn mạnh, phải trưng cầu ý kiến của các chuyên gia trong việc nhận xét, đánh giá, từ đó đề xuất nội dung nào giữ lại tiếp tục giảng dạy, nội dung nào cần phải lược bỏ, thay thế. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị nên kế thừa những giá trị của bộ sách trước đây; đồng thời đổi mới trong cách làm để vừa hiện đại, vừa vững vàng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hóa Việt Nam...

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thời gian giám sát ngắn, nội dung phức tạp, nhạy cảm, do đó đòi hỏi đoàn giám sát và Đảng ủy Bộ GD-ĐT phải làm việc khẩn trương, khoa học và trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân.