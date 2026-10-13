Công bố Quyết định và Kế hoạch giám sát của Ban Bí thư đối với Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chiều 13/10/2026, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Giám sát về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề về công tác giáo dục phố thông, do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định và Kế hoạch giám sát đối với Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/cong-bo-quyet-dinh-va-ke-hoach-giam-sat-cua-ban-bi-thu-doi-voi-dang-uy-bo-giao-duc-va-dao-tao-post1393875.html