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Công bố Quyết định và Kế hoạch giám sát của Ban Bí thư đối với Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chiều 13/10/2026, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Giám sát về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề về công tác giáo dục phố thông, do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định và Kế hoạch giám sát đối với Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Báo Tin Tức TTXVN
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Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu.

Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Đoàn giám sát phát biểu.

Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Đoàn giám sát phát biểu.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng đoàn Thường trực công bố Quyết định và Kế hoạch giám sát.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng đoàn Thường trực công bố Quyết định và Kế hoạch giám sát.

Thanh Tùng/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/cong-bo-quyet-dinh-va-ke-hoach-giam-sat-cua-ban-bi-thu-doi-voi-dang-uy-bo-giao-duc-va-dao-tao-post1393875.html