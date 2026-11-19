Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội cơm mới của người Mường” và tặng hoa chúc mừng 6 xã, phường.

Cùng dự có đồng chí Hoàng Thị Hoài Phương, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Sở Nội Vụ; lãnh đạo các xã, phường: Cúc Phương, Phú Sơn, Nho Quan, Gia Lâm, Yên Sơn, Gia Tường, Thanh Sơn, Quỳnh Lưu, Tam Điệp; đại diện xã Vân Du, Thành Vinh (tỉnh Thanh Hóa); các nghệ nhân, người có uy tín, người thực hành di sản trong cộng đồng người Mường…

Các đại biểu dự buổi Lễ.

Lễ hội Cơm mới của người Mường ở Ninh Bình là một lễ hội nông nghiệp truyền thống đặc sắc được tổ chức hàng năm sau vụ thu hoạch lúa mùa để tạ ơn trời đất, thần linh và tổ tiên đã ban cho mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.

Lễ hội thường được tổ chức vào dịp đầu tháng 10 hoặc ngày rằm tháng 10 âm lịch ngay sau khi gặt hái xong vụ mùa. Lễ hội diễn ra tại các địa phương có đông đồng bào Mường sinh sống như: xã Phú Long, Cúc Phương, Phú Sơn, Nho Quan, Gia Lâm và Phường Yên Sơn.

Tiết mục tái hiện "Lễ hội cơm mới của người Mường".

Lễ hội Cơm mới, còn gọi là lễ mừng cơm mới, là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong năm của người Mường. Trong nghi lễ, những hạt lúa ngon nhất của vụ mùa mới được lựa chọn để chế biến thành cơm, xôi dâng lên ban thờ. Nghi thức mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện sự trân trọng thành qua lao động và đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn tổ tiên, sự trân trọng thành quả lao động, ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội Cơm mới còn là dịp để các gia đình, dòng họ và cộng đồng bản làng quây quần, gắn kết tình cảm sau một mùa vụ vất vả. Trong không gian lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc trưng được tổ chức như diễn tấu cồng chiêng, hát giao duyên và các trò chơi truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và củng cố tình đoàn kết cộng đồng của người Mường.

Đồng chí Vũ Thanh Lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại buổi lễ Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đã công bố Quyết định số 20/QĐ-BVHTTDL, ngày 6/1/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đưa Lễ hội truyền thống "Lễ hội cơm mới của người Mường", phường Yên Sơn, xã Phú Sơn, xã Cúc Phương, xã Nho Quan, xã Phú Long, xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao Chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho đại diện 6 địa phương gồm: xã Phú Long, Cúc Phương, Phú Sơn, Nho Quan, Gia Lâm và phường Yên Sơn.

Lãnh đạo xã Phú Long phát biểu tại buổi lễ.

Buổi lễ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, ghi nhận công lao của các nghệ nhân và cộng đồng trong việc gìn giữ, trao truyền di sản, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ công bố.

"Lễ hội cơm mới của người Mường" được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đặt ra yêu cầu tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với vai trò chủ thể của cộng đồng. Đây không chỉ là niềm tự hào của đồng bào người Mường Ninh Bình mà còn là cơ hội để quảng bá văn hóa truyền thống, góp phần phát triển du lịch và kinh tế địa phương theo hướng bền vững.