Công bố quyết định thí điểm thành lập 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy và công tác cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng tỉnh; đại diện thường trực một số đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh là các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng thời công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đối với 2 đảng bộ.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ HĐND tỉnh

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh

Cụ thể, Đảng bộ HĐND tỉnh gồm 2 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 44 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiêm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh gồm 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 155 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 20 đồng chí (khuyết 1 ủy viên). Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiêm giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Vũ Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiêm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc thành lập thí điểm 2 đảng bộ là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tình hình mới.

Đồng chí đề nghị cấp ủy 2 đảng bộ khẩn trương ổn định tổ chức, đưa hoạt động của đảng bộ vào nền nếp ngay từ đầu; rà soát, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025–2030; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Quá trình thực hiện giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; phối hợp chặt chẽ, hoàn thành việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên và các điều kiện bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm ảnh hưởng đến công việc chung.

Đối với Đảng bộ HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, giám sát, chất vấn, thẩm tra và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Đồng thời phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND; tăng cường tiếp xúc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Đối với Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, đồng chí yêu cầu tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ động nắm tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Đồng chí nêu rõ: Đây là mô hình thí điểm, vì vậy, 2 đảng bộ vừa làm, vừa nghiên cứu, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc; thường xuyên đánh giá kết quả, từng bước hoàn thiện mô hình nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định của Trung ương.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt cấp ủy 2 đảng bộ, phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí khẳng định: Nhận thức được đây là mô hình mới, các đảng bộ sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động liên tục, đúng chức năng, nhiệm vụ, không để công việc bị gián đoạn và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời cấp ủy 2 đảng bộ nghiêm túc giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; tăng cường phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, rõ việc, rõ trách nhiệm, không chồng chéo, không đùn đẩy; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc; thường xuyên đánh giá, tổng kết thực tiễn để từng bước hoàn thiện mô hình.