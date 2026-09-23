Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đối với Tỉnh ủy Ninh Bình

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Khúc Hữu Mạnh, Chánh Thanh tra Cơ yếu; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; thành viên Đoàn Thanh tra; đại diện một số sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Khúc Hữu Mạnh, Chánh Thanh tra Cơ yếu chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, công tác cơ yếu, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo mật và an toàn thông tin luôn được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; bám sát các quy định của Trung ương, hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ về công tác Cơ yếu, nhất là công tác tổ chức triển khai, quản lý, sử dụng các thiết bị bảo mật và các sản phẩm mật mã để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời.

Đặc biệt, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tỉnh ủy Ninh Bình đã chỉ đạo các cơ quan liên quan sắp xếp bộ máy hành chính, đầu tư trang thiết bị, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ bảo đảm đáp ứng yêu cầu công việc, phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị,đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác cơ yếu, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo mật và an toàn thông tin luôn được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai theo đúng quy định.

Thanh tra việc chấp hành các quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực cơ yếu và triển khai, quản lý, sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước đối với Tỉnh ủy Ninh Bình là dịp để cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện từ nhận thức chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đến năng lực kỹ thuật và quy trình vận hành cũng như việc thực thi các quy định của pháp luật về công tác Cơ yếu; từ đó phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Để cuộc thanh tra đạt mục đích, yêu cầu đề ra theo đúng kế hoạch, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh yêu cầu: Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cán bộ có liên quan phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Đoàn Thanh tra, cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thờitheo yêu cầu của Đoàn. Đối với những nội dung còn thiếu hoặc chưa thống nhất về số liệu, phải chủ động rà soát, đối chiếu để bổ sung, hoàn thiện; tuyệt đối tránh việc báo cáo hình thức. Khi Đoàn Thanh tra phát hiện những thiếu sót, không chờ kết luận mới khắc phục mà phải khắc phục ngay.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy là đơn vị đầu mối, phối hợp với Đoàn Thanh tra và các cơ quan liên quan, bảo đảm các điều kiện cần thiết để Đoàn làm việc thuận lợi theo đúng quy định. Sau Thanh tra, trên cơ sở kết luận, kiến nghị của Đoàn, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy sớm chỉ đạo khắc phục những hạn chế theo đúng quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng trân trọng đề nghị Đoàn Thanh tra: Trong quá trình làm việc, quan tâm hướng dẫn, cảnh báo những nguy cơ mới; đồng thời cũng chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay để tỉnh áp dụng thực hiện tốt công tác Cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin trên địa bàn.

Đồng chí Khúc Hữu Mạnh, Chánh Thanh tra Cơ yếu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Khúc Hữu Mạnh, Chánh Thanh tra Cơ yếu nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngày càng được thực hiện trên môi trường số, yêu cầu bảo vệ thông tin, dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và giữ gìn bí mật Nhà nước ngày càng cao.

Việc tổ chức cuộc thanh tra lần này nhằm đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định có liên quan tại Tỉnh ủy Ninh Bình; ghi nhận những kết quả, cách làm tốt để tiếp tục phát huy; đồng thời kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, sơ hở, thiếu sót hoặc vi phạm (nếu có) để chấn chỉnh, khắc phục và chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, lộ, mất bí mật Nhà nước. Đồng thời, qua thanh tra sẽ phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành, từ đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp.

Đối với Đoàn Thanh tra, Trưởng Đoàn Thanh tra chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của Đoàn; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ nội dung; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từng thành viên Đoàn Thanh tra phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu; kiểm tra, đối chiếu, xác minh thận trọng trước khi đưa ra nhận xét, đánh giá.

Đồng chí cũng đề nghị Tỉnh ủy Ninh Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra để cuộc thanh tra được tiến hành đúng kế hoạch.