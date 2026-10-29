Công bố Quyết định thanh tra đột xuất việc nhập dữ liệu quản lý án hình sự tại VKSND tỉnh An Giang

Quang cảnh hội nghị công bố quyết định thanh tra.

Thực hiện Quyết định số 348/QĐ-VKSTC ngày 21/10/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao, Đoàn Thanh tra do đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Thanh tra VKSND tối cao làm Trưởng đoàn đã công bố quyết định thanh tra đột xuất tại VKSND tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng và vận hành nền tảng Quản lý án hình sự tại VKSND hai cấp tỉnh An Giang, trong thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 20/10/2026.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Chánh Thanh tra VKSND tối cao, Trưởng đoàn thanh tra phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh, cuộc thanh tra nhằm đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được; làm rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện việc nhập dữ liệu trên nền tảng. Đồng thời, Đoàn Thanh tra ghi nhận khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của đơn vị để tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao có biện pháp tháo gỡ, chấn chỉnh, khắc phục và xử lý thiếu sót, vi phạm nếu có, theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.

Đồng chí Trưởng đoàn yêu cầu VKSND hai cấp tỉnh An Giang nghiêm túc thực hiện các nội dung theo quyết định thanh tra; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan; bảo đảm tính khách quan, trung thực trong quá trình làm việc, giúp Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Kiều Hoài Phong, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Quân, công tác thanh tra cần chú trọng phòng ngừa, cảnh báo và hỗ trợ các đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật. Qua đó, giúp VKSND hai cấp tỉnh An Giang khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý án hình sự, thúc đẩy chuyển đổi số và quản trị dữ liệu, góp phần xây dựng ngành KSND chuyên nghiệp, hiện đại.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Kiều Hoài Phong, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chánh Thanh tra VKSND tối cao, khẳng định đơn vị sẽ nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Đoàn Thanh tra.