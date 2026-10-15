Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An

Tham dự có đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ. Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.

Các đại biểu tham dự lễ công bố. Ảnh: Thành Cường

Theo Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 08/10/2026, UBND tỉnh thành lập Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất: Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.

Ông Phan Bùi Hải - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại phường Vinh Lộc; cùng các cơ sở trực thuộc tại phường Cửa Lò, phường Thành Vinh và xã Anh Sơn.

Trung tâm thực hiện nuôi dưỡng, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân người có công với cách mạng; tổ chức khám, chữa bệnh, cung cấp dụng cụ chỉnh hình. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận, quản lý, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào; thực hiện công tác quy tập, an táng, di chuyển hài cốt liệt sĩ và tổ chức tiếp đón các đoàn khách, thân nhân, nhân dân đến thăm viếng, tri ân.

Trung tâm được kiện toàn 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ, với số lượng người làm việc trước mắt là 138 biên chế viên chức được bàn giao nguyên trạng từ 3 đơn vị cũ.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ công bố và làm việc với đơn vị, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng khẳng định, việc hợp nhất 3 đơn vị là bước tiến tất yếu nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Nhấn mạnh về định hướng hoạt động thời gian tới, Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Trung tâm tập trung xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trong toàn đơn vị; khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể; hoàn thành bàn giao tài sản, hồ sơ chuyên môn và sớm ban hành các quy chế làm việc nội bộ minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh và người có công. Việc hợp nhất phải bảo đảm chế độ, chính sách ngày càng tốt hơn, điều kiện sinh hoạt, điều dưỡng ngày càng tiện nghi, chu đáo hơn. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý, giữ gìn sự trang nghiêm, sạch đẹp tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự Trung tâm người có công tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Chú trọng xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động có phẩm chất, năng lực và tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tụy, xem việc phụng sự người có công vừa là trách nhiệm, vừa là xuất phát từ tấm lòng.