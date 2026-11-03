Công bố quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng

Theo quyết định của UBND thành phố, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng và Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, chính thức hoạt động từ ngày 1/11/2026.

Tại buổi lễ, Sở Khoa học và Công nghệ công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Toàn giữ chức Giám đốc trung tâm; các ông, bà Võ Đức Anh, Đào Thị Thanh Thảo và Đặng Ngọc Minh giữ chức Phó giám đốc. Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, việc hợp nhất 3 đơn vị nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy nguồn lực trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo sở yêu cầu trung tâm khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, thực hiện chặt chẽ việc bàn giao tài sản, tài chính và hồ sơ; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Trung tâm xác định mục tiêu, giải pháp cụ thể, góp phần đưa Đà Nẵng vào nhóm 3-5 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII).

Việc thành lập trung tâm được kỳ vọng tạo đầu mối kết nối nguồn lực, thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học, vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.