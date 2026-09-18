Công bố quyết định thành lập Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An

Tham dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Làng trẻ SOS Việt Nam.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ Nghệ An đã thông qua Quyết định số 3750 ngày 14/08/2026 của UBND tỉnh thành lập Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An trên cơ sở tiếp nhận Làng trẻ em SOS Vinh.

TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Hiếu

Trong suốt chặng đường hơn 34 năm qua, Làng trẻ em SOS Vinh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của mình: Tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục gần 1.000 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt theo mô hình gia đình thay thế. Nhiều cháu từ mái ấm này đã trưởng thành, trở thành những công dân tốt, có trình độ, đóng góp tích cực cho xã hội.

Việc thành lập Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ Làng trẻ em SOS Vinh không chỉ là việc chuyển giao bộ máy, cơ sở vật chất, nhân sự và 124 cháu nhỏ về cho địa phương quản lý toàn diện; mà quan trọng hơn là bảo đảm tính bền vững, ổn định lâu dài về nguồn lực ngân sách và pháp lý, để các cháu tiếp tục được sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc tốt nhất.

Đồng chí Lê Bá Lương - Giám đốc Làng trẻ SOS Vinh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An. Ảnh: Hoàng Hiếu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành chúc mừng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Đồng chí đề nghị, Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Đồng chí Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Hiếu

Nhằm mang đến cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa, dịp này, UBND tỉnh, Sở Y tế và Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Vầng trăng yêu thương”. Những phần quà được trao tặng không chỉ là sự động viên về vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Đại diện Công an tỉnh trao tặng biểu trưng hỗ trợ trang thiết bị và sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An. Ảnh: Hoàng Hiếu

UBND tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh tặng quà, chung vui Tết Trung thu cùng trẻ em Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Hoàng Hiếu