Công bố Quyết định thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Lâm Đồng

Các đại biểu Bộ Quốc phòng, Quân khu và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự lễ công bố

Thiếu tướng Lường Văn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Quân lực (Bộ Tổng tham mưu), Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 và đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ công bố.

Đại diện lãnh đạo Trường Thiếu sinh quân miền Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành tham dự lễ công bố

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành xã Đức Trọng và các trường trên địa bàn đã tham dự.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, quyết nghị của Quân ủy Trung ương, tháng 3/ 2026, Bộ Quốc phòng ban hành các quyết định thành lập hệ thống Trường Thiếu sinh quân ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Trên cơ sở đó, ngày 21/9/2026, Bộ Quốc phòng ban hành quyết định thành lập các phân hiệu trực thuộc Trường Thiếu sinh quân miền Bắc, miền Trung và miền Nam tại các quân khu. Trong đó phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Nam đặt tại Lâm Đồng.

Học sinh khối lớp 10 thuộc Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Lâm Đồng

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Bình cho biết: Việc thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam có ý nghĩa ý nghĩa quan trọng đối với công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo

Đây là môi trường giáo dục đặc thù, vừa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, vừa giáo dục chính trị, truyền thống, rèn luyện thể chất, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong quân nhân.

Để Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam hoạt động hiệu quả, đồng chí Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 yêu cầu Trường Thiếu sinh quân miền Nam và Phân hiệu 1 khẩn trương cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế, quy chế làm việc và các mối quan hệ công tác; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm hoạt động đúng chức năng, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ.

Ra mắt Đảng ủy Phân hiệu 1

Ngay từ đầu phải xây dựng nền nếp chính quy, thống nhất, khoa học, phù hợp với đặc thù môi trường giáo dục, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, không để những bất cập ban đầu kéo dài.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 tặng quà của Quân khu cho Phân hiệu 1

Tổ chức tuyển sinh, tiếp nhận học sinh đúng đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, bảo đảm công khai, chặt chẽ, khách quan. Trong quá trình quản lý phải nắm chắc tình hình học tập, rèn luyện, sức khỏe, tâm tư và hoàn cảnh từng em, đặc biệt quan tâm học sinh lần đầu xa gia đình. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện ăn, ở, học tập, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe. Phải đặt an toàn học sinh lên hàng đầu.

Các đại biểu tham quan khuôn viên nhà trường

Thiếu tướng Lê Xuân Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho phân hiệu thực hiện nhiệm vụ; góp phần từng bước xây dựng Phân hiệu 1 chính quy, kỷ cương, chất lượng, an toàn và có uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất tại các phòng học

Các đại biểu tham quan tại khu vực phòng thí nghiệm

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh