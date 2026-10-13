Công bố quyết định thành lập Hội Nông dân phường Đô Vinh, nhiệm kỳ 2026 - 2030

Chiều 13-10, Hội Nông dân phường Đô Vinh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa về thành lập Hội Nông dân phường Đô Vinh; chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2026 - 2030. Dự hội nghị có bà Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, Hội Nông dân phường Đô Vinh được thành lập từ ngày 2-10-2026. Ban Chấp hành Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2030 gồm 21 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 7 ủy viên. Bà Lê Thái Thị Kim Vân được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy phường Đô Vinh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Việc thành lập Hội Nông dân phường Đô Vinh và kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026 - 2030 là dấu mốc quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức hội tại địa phương. Đây là cơ sở để hội tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, góp phần xây dựng phường Đô Vinh ngày càng phát triển.