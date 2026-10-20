Công bố quyết định thành lập Hội Nông dân phường Bắc Cam Ranh

Ngày 20-10, Hội Nông dân phường Bắc Cam Ranh tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Hội Nông dân phường và các quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2030. Dự hội nghị có bà Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa.

Theo các quyết định được công bố, Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Bắc Cam Ranh gồm 20 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 6 ủy viên. Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã trao các quyết định, lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân phường.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy phường Bắc Cam Ranh trao quyết định thành lập Hội Nông dân phường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Đảng ủy phường đề nghị Hội Nông dân phường sớm ổn định tổ chức, xây dựng chương trình công tác sát với tình hình thực tế; chú trọng củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động; đổi mới nội dung, phương thức vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và đô thị văn minh. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Nông dân phường theo quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Việc thành lập Hội Nông dân phường Bắc Cam Ranh góp phần kiện toàn tổ chức hội, bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả, tạo điều kiện để tập hợp, đoàn kết nông dân, phát huy vai trò của hội viên trong xây dựng địa phương ngày càng phát triển.