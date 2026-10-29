Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường Thanh Khê

Đại tá Lê Tất Quảng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự thành phố (thứ 4 từ trái qua) và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Khê Huỳnh Sơn Hải (ngoài cùng bên phải) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Quân sự phường. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy phường công bố Quyết định số 2155-QĐ/ĐU ngày 28/10/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về thành lập Đảng bộ Quân sự phường trực thuộc Đảng ủy phường.

Đảng bộ Quân sự phường có 42 đảng viên, 3 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự phường, Chi bộ đơn vị dự bị động viên và Chi bộ đơn vị dân quân.

Các chi bộ có nhiệm vụ tổ chức sinh hoạt Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tại đơn vị theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Khê Huỳnh Sơn Hải (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Quân sự phường. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Hội nghị cũng công bố Quyết định số 2156-QĐ/ĐU ngày 28/10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường Thanh Khê, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự phường; Trung tá Huỳnh Bá Lân, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường Thanh Khê giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường.