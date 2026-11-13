Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường Tây Hồ

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Tây Hồ công bố các quyết định tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo các quyết định được công bố tại hội nghị, Đảng bộ Quân sự phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở Chi bộ Quân sự phường, là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ phường Tây Hồ. Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự phường.

Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy Quân sự phường Tây Hồ phát biểu tại hội nghị.

Việc thành lập Đảng bộ Quân sự phường Tây Hồ nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang địa phương, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trong tình hình mới.

Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường Tây Hồ nhiệm kỳ 2026-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy Quân sự phường Tây Hồ yêu cầu Đảng bộ Quân sự phường tập trung xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc; duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc biệt là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng, cơ quan, đoàn thể làm tốt công tác tuần tra, bảo vệ địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường Tây Hồ nhiệm kỳ 2026-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy Quân sự phường Tây Hồ yêu cầu Đảng bộ Quân sự phường tập trung xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc; duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc biệt là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng, cơ quan, đoàn thể làm tốt công tác tuần tra, bảo vệ địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.