Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường Hòa Cường

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (thứ 4 từ phải qua) và lãnh đạo Đảng ủy phường Hòa Cường trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Quân sự phường. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy phường công bố Quyết định số 1242-QĐ/ĐU ngày 28/10/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về nâng cấp Chi bộ Quân sự phường thành Đảng bộ Quân sự phường trực thuộc Đảng ủy phường Hòa Cường.

Đảng bộ Quân sự phường có 32 đảng viên, 3 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự phường, Chi bộ đơn vị dự bị động viên và Chi bộ đơn vị dân quân.

Các chi bộ có nhiệm vụ tổ chức sinh hoạt Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tại đơn vị theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Hội nghị cũng công bố Quyết định số 1243-QĐ/ĐU ngày 28/10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường Hòa Cường, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Cường Hồ Thuyên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự phường; Trung tá Lê Hoàng Long, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường.