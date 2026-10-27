Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu

Theo quyết định, Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu có 30 đảng viên, 3 chi bộ trực thuộc; Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu nhiệm kỳ 2025–2030 có 7 đồng chí, gồm: đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường làm Bí thư Đảng ủy Quân sự phường; đồng chí Nguyễn Văn Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Trần Việt Hà, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường; đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường; đồng chí Nguyễn Trần Ngọc Hà, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường; đồng chí Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự phường và đồng chí Nguyễn Văn Duy, Trợ lý tác huấn, kiêm Đại đội trưởng Đại đội Dự bị động viên.

Đồng chí Võ Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Đảng ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã có những định hướng đối với tổ chức đảng mới được thành lập. Đồng chí nhấn mạnh vai trò của công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, yêu cầu cấp ủy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tổ chức, nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường, đồng chí Trung tá Trần Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường, phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng thời khẳng định quyết tâm phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Quân sự phường, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Nhân dịp này, đại diện Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và lãnh đạo phường Hải Châu đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường nhiệm kỳ 2025–2030, thể hiện sự quan tâm, động viên đối với cấp ủy trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

PV