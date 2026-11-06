Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường Buôn Ma Thuột

Theo các quyết định được công bố, ĐBQS phường Buôn Ma Thuột được thành lập trên cơ sở Chi bộ Quân sự phường, là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ phường Buôn Ma Thuột.

Đại tá Võ Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Võ Văn Tuấn, Phó bí thư Thường trực ĐBQS, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ban Chấp hành ĐBQS phường Buôn Ma Thuột chú trọng xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng Đảng, gắn với xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; đề cao trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành và từng đồng chí cấp ủy viên; chủ động nghiên cứu, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế làm việc và thẩm quyền được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho ĐBQS phường.

Đồng chí Bạch Quốc Thuận, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự phường, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại tá Võ Văn Tuấn cũng yêu cầu Ban Chấp hành ĐBQS tập trung lãnh đạo Ban CHQS phường chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu kịp thời, chính xác các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế làm việc và thẩm quyền được giao.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và phường Buôn Ma Thuột tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành ĐBQS phường Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền, không để công việc chậm trễ hoặc ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo lực lượng vũ trang phường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.