Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường An Hải

Lãnh đạo Đảng ủy phường An Hải trao quyết định và tặng hoa cho đại diện Đảng bộ Quân sự phường. Ảnh: T.CÔNG

Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; lãnh đạo Đảng ủy phường An Hải cùng các cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Quân sự phường An Hải trực thuộc Đảng ủy phường, có 39 đảng viên và 3 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự phường, Chi bộ Đơn vị Dự bị động viên và Chi bộ Đơn vị Dân quân.

Các chi bộ có nhiệm vụ tổ chức sinh hoạt Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tại đơn vị theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường công bố Quyết định số 607-QĐ/ĐU ngày 26/10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về chỉ định nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường gồm 6 ủy viên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phùng Phú Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự phường; Thượng tá Nguyễn Đắc Lộc, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường.

Đảng bộ Quân sự phường, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy có trách nhiệm quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác; phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ban Chấp hành theo quy định của Điều lệ Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo thẩm quyền.