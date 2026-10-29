Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự 3 phường trung tâm

Đảng bộ Quân sự phường An Hải trực thuộc Đảng ủy phường có 39 đảng viên và 3 chi bộ trực thuộc.

Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Tấn Tuân - Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố; lãnh đạo Đảng ủy phường An Hải cùng các cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Quân sự phường An Hải trực thuộc Đảng ủy phường, có 39 đảng viên và 3 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Cơ quan Ban CHQS phường, Chi bộ Đơn vị Dự bị động viên và Chi bộ Đơn vị Dân quân. Các chi bộ có nhiệm vụ tổ chức sinh hoạt Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tại đơn vị theo quy định của Điều lệ Đảng. Đảng ủy phường công bố quyết định về chỉ định nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường gồm 6 ủy viên. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phùng Phú Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự phường. Thượng tá Nguyễn Đắc Lộc - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường.

Trước đó, ngày 26-10, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Hải Châu và An Khê cũng đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường và quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường nhiệm kỳ 2025–2030.