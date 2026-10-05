Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng

Lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố và Ban Nội chính Thành ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tại hội nghị. Ảnh: DUY HOÀNG

Theo Quyết định số 167-QĐ/ĐU ngày 30/9/2026 của Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố, thành lập Đảng bộ Ban Nội chính Thành ủy gồm 3 chi bộ và 37 đảng viên. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng bộ Ban Nội chính Thành ủy thực hiện theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Nội chính Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đồng chí.

Đồng chí Mai Văn Tám, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phan Văn Quang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy được chỉ định làm Phó Bí thư Đảng ủy.

Ngoài ra, Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố Nguyễn Văn Lượm chúc mừng thành lập Đảng bộ Ban Nội chính Thành ủy. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, xây dựng và triển khai chương trình công tác; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.