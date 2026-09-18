Công bố quyết định thành lập Công an thành phố Bắc Ninh và 12 công an phường

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Các đại biểu dự lễ.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; lãnh đạo các cục nghiệp vụ, học viện, trường, đơn vị kỹ thuật thuộc Bộ Công an và đại diện lãnh đạo công an các thành phố thuộc Cụm thi đua số 3.

Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đình Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Đại tướng Lương Tam Quang trao Quyết định thành lập Công an thành phố Bắc Ninh cho Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thành phố Bắc Ninh. Theo Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố Bắc Ninh chính thức được thành lập và có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Để đáp ứng yêu cầu tổ chức lực lượng trong mô hình mới, ngày 26/8/2026, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 5432/QĐ-BCA về việc thành lập Công an thành phố Bắc Ninh trên cơ sở tổ chức bộ máy hiện có.

Theo đó, Công an thành phố Bắc Ninh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác theo Thông tư số 09/2025/TT-BCA ngày 25/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các chức vụ, chức danh của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh được chuyển đổi theo tên gọi của Công an thành phố Bắc Ninh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh công bố Quyết định số 5434/QĐ-BCA ngày 26/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập công an 12 phường thuộc thành phố Bắc Ninh.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng công an Bắc Ninh.

Theo đó, 12 công an phường gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam, được thành lập trên cơ sở công an các xã hiện nay.

Công an các phường thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của công an xã, phường, đặc khu. Các chức vụ, chức danh của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ thuộc công an xã được chuyển đổi theo tên gọi của công an phường tương ứng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Đại tướng Lương Tam Quang trực tiếp trao Quyết định thành lập Công an thành phố Bắc Ninh cho Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Dưới lá cờ Tổ quốc, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện nghi lễ tuyên thệ, thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và danh dự của người cán bộ công an nhân dân trước nhiệm vụ mới.

Đại tướng Lương Tam Quang và các đại biểu tặng hoa chúc mừng lực lượng công an nhân dân Bắc Ninh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tướng Lương Tam Quang chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhân dấu mốc quan trọng trên chặng đường hình thành, xây dựng, kiến thiết và phát triển; mở ra thời cơ, vận hội mới để Bắc Ninh phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với tầm vóc mới là thành quả kết tinh của lịch sử, công sức của nhiều thế hệ; là kết quả của ý chí, khát vọng, tinh thần dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Bắc Ninh.

Trong thành quả đó có đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ. Lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, sự kiện chính trị, lễ hội, mục tiêu, công trình trọng điểm; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế, không gian và động lực tăng trưởng được mở rộng; đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Bộ trưởng đề nghị Công an thành phố Bắc Ninh thống nhất nhận thức và thực hiện bằng được quan điểm “an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo”; trong đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải tạo nền tảng thực hiện thành công mục tiêu xây dựng thành phố và nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng lực lượng công an nhân dân Bắc Ninh.

Bộ trưởng nhấn mạnh, mọi chủ trương, công tác bảo vệ an ninh, trật tự phải lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể; lấy an ninh con người làm mục đích, bảo đảm người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia, cùng lực lượng chức năng xây dựng và giữ gìn an ninh, trật tự.

Lực lượng công an cần tích cực tham mưu, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; làm tốt vai trò tham mưu cho địa phương triển khai các công tác liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hướng tới phát triển khu đô thị sân bay, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố Bắc Ninh tới đây.

Phát huy vai trò thường trực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo chuyển biến có tính bước ngoặt trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện thành công mô hình phát triển mới.

Bộ trưởng yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá các phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng; có giải pháp cụ thể nâng tầm các mặt công tác, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, phải giữ vững an ninh, trật tự, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phấn đấu xây dựng thành phố Bắc Ninh kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Công an tỉnh với khí thế mới, sớm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai, phấn đấu về đích sớm trong cả nước về thực hiện mục tiêu xây dựng công an cơ sở hiện đại.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an tỉnh trong những năm qua.

Bộ trưởng mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an; góp phần xây dựng Công an thành phố Bắc Ninh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng bày tỏ vinh dự khi được Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp dự và trao quyết định thành lập Công an thành phố Bắc Ninh.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã luôn quan tâm, phối hợp, đồng hành, giúp đỡ lực lượng Công an Bắc Ninh trong thời gian qua.

Với tinh thần thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, cùng tư duy “kiến tạo an ninh cho phát triển”, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng khẳng định, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố sẽ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao; quyết tâm xây dựng Công an thành phố Bắc Ninh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.