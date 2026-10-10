Công bố quyết định thành lập Chi hội Luật gia xã Quỳnh An

Đây là Chi hội Luật gia cấp xã đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng tổ chức Hội Luật gia ở cơ sở, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với cán bộ và Nhân dân.

Phát huy vai trò Hội Luật gia trong xây dựng chính quyền cơ sở

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Quỳnh An cùng các cán bộ, công chức, hòa giải viên và đông đảo Nhân dân địa phương.

Tại hội nghị, UBND xã Quỳnh An công bố các quyết định thành lập Chi hội Luật gia xã Quỳnh An và kết nạp hội viên. Chi hội được định hướng phát huy vai trò cầu nối giữa các cơ quan chuyên môn với người dân, góp phần phổ biến pháp luật và giải đáp những vấn đề pháp lý gắn với đời sống hằng ngày.

Trọng tâm hoạt động của Chi hội là tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp, dễ hiểu, dễ tiếp cận; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; tham gia góp ý xây dựng văn bản, chính sách và phản ánh những vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tiễn địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, việc phát huy vai trò của các hòa giải viên, cán bộ, công chức và những người có hiểu biết pháp luật sẽ góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại, tranh chấp kéo dài, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và củng cố sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hồng Vương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quỳnh An cho biết, việc đưa tổ chức Hội Luật gia về cơ sở được kỳ vọng sẽ góp phần phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, tăng cường mối liên hệ giữa công tác pháp luật với thực tiễn tại địa phương, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tiếp cận pháp luật ngày càng thiết thực của người dân.

Lãnh đạo UBND xã Quỳnh An tặng hoa chúc mừng Chi hội Luật gia xã Quỳnh An.

Sự ra đời của Chi hội Luật gia xã Quỳnh An cũng mở ra cơ hội tăng cường phối hợp giữa Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tại địa phương. Qua đó, các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật có điều kiện được triển khai sâu rộng, sát với nhu cầu thực tế, góp phần xây dựng nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Ông Bùi Khắc Tứ, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia xã Quỳnh An phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại buổi lễ, Ông Bùi Khắc Tứ, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia xã Quỳnh An cho biết, hội nghị ra mắt Chi hội Luật gia xã Quỳnh An là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội Luật gia tại cơ sở.

Là Chi hội Luật gia cấp xã đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên, Chi hội Luật gia xã Quỳnh An được kỳ vọng sẽ từng bước phát huy hiệu quả hoạt động, trở thành mô hình tham khảo cho việc nghiên cứu, phát triển tổ chức Hội Luật gia ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, việc thành lập Chi hội tạo điều kiện để tập hợp những người có kiến thức, kinh nghiệm pháp luật cùng tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định; đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ luật gia trong việc tham gia xây dựng chính quyền cơ sở và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Phổ biến pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Cũng tại hội nghị, các đại biểu và Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nội dung tập trung làm rõ ý nghĩa, vai trò của việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; quyền và trách nhiệm của công dân trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội tại địa phương; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức liên quan trong bảo đảm thực hiện dân chủ công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền được biết, được bàn, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ông Bùi Khắc Tứ, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia xã Quỳnh An nhận hoa chúc mừng từ đại diện doanh nghiệp.

Qua đó, góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào các công việc chung của địa phương, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Ông Đinh Duy Hưng, Chủ doanh nghiệp kinh doanh ô tô, thôn Đông Bằng, xã Đông Bẳng, tỉnh Hưng Yên đánh giá, việc thành lập Chi hội Luật gia ngay tại xã là hoạt động rất thiết thực, giúp người dân có thêm điều kiện tìm hiểu, tiếp cận các quy định của pháp luật.

Ông mong muốn trong thời gian tới, Chi hội sẽ thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nội dung gần gũi, dễ hiểu, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, qua đó giúp mọi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và giải quyết những vướng mắc trong cuộc sống đúng quy định.

Đại diện doanh nghiệp lên chúc mừng Chi hội Luật gia xã Quỳnh An.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân.

Việc kết hợp ra mắt Chi hội Luật gia với tuyên truyền pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở góp phần gắn hoạt động của tổ chức Hội với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tạo điều kiện để hội viên phát huy kiến thức chuyên môn, tham gia giải thích, hướng dẫn pháp luật và hỗ trợ người dân tiếp cận các quy định pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả.

Thông qua hội nghị, xã Quỳnh An tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đại diện doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng Chi hội.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với Nhân dân, xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng địa phương dân chủ, kỷ cương, đoàn kết và phát triển bền vững.