Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ huy Quân sự và Tiểu đội Tự vệ Ban Nội chính Tỉnh ủy

Hội nghị công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ huy Quân sự và Tiểu đội Tự vệ Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã công bố Quyết định số 5020 ngày 30/10/2026 về việc thành lập Ban Chỉ huy Quân sự Ban Nội chính Tỉnh ủy và Quyết định số 5021 ngày 30/10/2026 về việc thành lập Tiểu đội Tự vệ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao các quyết định thành lập.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Quân sự và Tiểu đội Tự vệ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự Ban Nội chính Tỉnh ủy duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xây dựng phương án bảo vệ cơ quan; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, chú trọng huấn luyện, diễn tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.