Dự hội nghị, về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Về phía tỉnh có đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh; lãnh đạo một số sở, ngành, các xã của tỉnh cùng gần 200 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã công bố các quyết định thành lập Công đoàn 4 phường: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh, Lương Văn Tri và Công đoàn xã Hữu Lũng. Đồng thời, chuyển giao 141 công đoàn cơ sở với hơn 8.200 đoàn viên về các công đoàn xã, phường trực tiếp quản lý.

Đại diện các công đoàn các phường, xã nhận quyết định thành lập

Việc thành lập các công đoàn xã, phường được thực hiện theo Đề án thành lập công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh nhằm kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động công đoàn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đưa tổ chức công đoàn đến gần hơn với cơ sở và người lao động.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn trong việc đưa tổ chức công đoàn về cơ sở. Đồng chí đề nghị ban chấp hành công đoàn các xã, phường mới thành lập khẩn trương nghiên cứu nắm vững Điều lệ, Luật Công đoàn; nhanh chóng rà soát tình hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh, lao động tự do trên địa bàn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để kết nối kịp thời với đoàn viên.

Đồng chí đặc biệt lưu ý nhiệm vụ chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán sắp tới của tổ chức công đoàn; đồng thời đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp tục hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các công đoàn xã, phường trong giai đoạn đầu hoạt động.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh và LĐLĐ tỉnh trong tham mưu, triển khai thành lập công đoàn xã, phường. Đồng chí nhấn mạnh, việc thành lập tổ chức mới là bước kiện toàn quan trọng, song yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng ổn định và tổ chức hoạt động thực chất, hiệu quả, phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Để mô hình mới phát huy hiệu quả, đồng chí đề nghị cấp ủy các xã, phường quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện về cán bộ, nơi làm việc và các điều kiện hoạt động; Ủy ban MTTQ cấp xã phối hợp bố trí nhân sự theo đề án, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức công đoàn.

Công đoàn các phường, xã cần khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn; chủ động nắm tình hình doanh nghiệp, người lao động, kịp thời tiếp nhận, kiến nghị giải quyết những vấn đề phát sinh.

Đồng chí lưu ý, LĐLĐ tỉnh cần chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật thông tin về doanh nghiệp, lao động, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn; gắn phát triển đoàn viên với bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, hỗ trợ, bảo đảm kinh phí và điều kiện hoạt động cho cơ sở; định kỳ đánh giá, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Đồng chí cũng đề nghị mỗi cán bộ công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần gũi đoàn viên, lấy kết quả chăm lo, bảo vệ người lao động làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn phường Đông Kinh

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trực tiếp nói chuyện chuyên đề về “Xây dựng văn hóa trong công nhân và công đoàn hiện nay”.

Chuyên đề tập trung trao đổi về vai trò của văn hóa trong xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn; yêu cầu xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa ứng xử trong lao động, góp phần hình thành môi trường làm việc văn minh, tiến bộ và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11), đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.