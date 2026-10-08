Công bố Quyết định thành lập 16 Công đoàn cơ sở trong các Khu công nghiệp khu vực Nam Định

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các CĐCS mới thành lập.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Công đoàn Khu công nghiệp khu vực Nam Định; đại diện các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ban Công đoàn Khu công nghiệp khu vực Nam Định hiện phụ trách 84 công đoàn cơ sở với 49.795 đoàn viên tại các Khu công nghiệp Hòa Xá, Bảo Minh, Mỹ Trung, Mỹ Thuận và Rạng Đông. Việc làm của người lao động cơ bản ổn định, thu nhập bình quân đạt từ 6 đến 8 triệu đồng/người/tháng.

Trong 9 tháng đầu năm, các cấp công đoàn tập trung chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Gần 2.200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được thăm, tặng quà với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng; gần 45.000 lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết tại cơ sở.

Công tác đối thoại, thương lượng tập thể tiếp tục được quan tâm. Có 64 công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức hội nghị người lao động; 63 đơn vị ký kết Thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Đáng chú ý, 38 đơn vị đề xuất doanh nghiệp tăng giá trị bữa ăn ca, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao sức khỏe công nhân.

Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề và phát triển tổ chức công đoàn được triển khai tích cực. Hơn 20.000 lượt đoàn viên, công nhân lao động được tuyên truyền về chính sách, pháp luật; gần 40.000 lượt công nhân lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề. Trong 9 tháng, khu vực thành lập mới 16 Công đoàn cơ sở, kết nạp 1.081 đoàn viên; thành lập 20 Tổ công đoàn số tại 20 Công đoàn cơ sở.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận các giải pháp chăm lo đoàn viên; đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng môi trường làm việc an toàn, đoàn kết; nâng cao chất lượng hoạt động nữ công và chăm lo cho nữ đoàn viên.

Trong 3 tháng cuối năm, Ban Công đoàn Khu công nghiệp khu vực Nam Định tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đời sống, việc làm của người lao động; phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quan hệ lao động. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, triển khai các phong trào thi đua và chuẩn bị hoạt động chăm lo Tết năm 2027.

Hội nghị đã công bố, trao quyết định thành lập 16 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các Khu công nghiệp khu vực Nam Định.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc các CĐCS mới thành lập.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng), tổng kinh phí 50 triệu đồng để hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại các Công đoàn cơ sở mới thành lập.