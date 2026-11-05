Công bố quyết định sắp xếp các trường trung cấp và trung tâm giáo dục thường xuyên

Sáng 5-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ thực hiện sắp xếp các trường trung cấp và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cán bộ được điều động, bổ nhiệm khi tổ chức lại Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh.

Tại hội nghị, lãnh đạo sở đã công bố các quyết định của UBND tỉnh về sắp xếp các trường trung cấp và trung tâm giáo dục thường xuyên. Theo đó, thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật Vân Phong trên cơ sở hợp nhất Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hòa; thành lập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Hòa trên cơ sở hợp nhất Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh và Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn; tổ chức lại Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phan Rang và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cam Ranh vào Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cán bộ được điều động, bổ nhiệm khi thành lập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Hòa.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với các trường trung cấp và trung tâm giáo dục thường xuyên do ảnh hưởng sắp xếp. Cụ thể, điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Lương - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa trước sắp xếp giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Vân Phong; điều động, bổ nhiệm ông Kiều Xuân Khiêm - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh trước sắp xếp giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Hòa; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tạo - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Diên Khánh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh.

Ngoài ra, sở cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm các phó hiệu trưởng của các trường trung cấp, trường THPT trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cán bộ được điều động, bổ nhiệm khi thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật Vân Phong.

Lãnh đạo sở đề nghị các trường khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận; bảo đảm việc học tập và quyền lợi của người học trong suốt quá trình sắp xếp; quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sau sắp xếp. Các trường cần rà soát ngành nghề, chương trình đào tạo; tổ chức tuyển sinh phù hợp với năng lực đào tạo, nhu cầu người học và thị trường lao động.