Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Theo Quyết định số 3235/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ kể từ ngày 6/11/2026. Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ và Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Hai nhà trường đều có bề dày truyền thống, đào tạo nhiều thế hệ cán bộ y tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh và khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Việc sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển lâu dài của tỉnh trong đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Đây là bước đi cụ thể nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng ngành Y tế Phú Thọ thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước vào năm 2030. Qua đó, hướng tới hình thành Trường Đại học Y - Dược Phú Thọ, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bệnh viện đảm nhiệm chức năng vùng và hệ thống y tế cơ sở.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi lễ.

Để việc sáp nhập phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, khoa học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp, bảo đảm hoạt động của nhà trường liên tục, thông suốt.

Quá trình sắp xếp phải thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan, lấy hiệu quả công việc và chất lượng đào tạo làm thước đo. Việc bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo, viên chức, người lao động phải phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường và vị trí việc làm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đặc biệt, chú trọng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn trường, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình nhanh chóng hòa nhập, phát huy năng lực, kinh nghiệm và thế mạnh chuyên môn.

Đồng chí yêu cầu nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, rà soát, hoàn thiện chương trình, ngành nghề đào tạo, chú trọng các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có nhu cầu nhân lực cao và các ngành nghề trọng điểm đã được xác định.

Cùng với đó, đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và đào tạo; gắn lý thuyết với thực hành, thực tập; tăng cường hợp tác với các cơ sở khám, chữa bệnh và doanh nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, năng lực thực hành và khả năng thích ứng của người học sau tốt nghiệp. Đồng thời, chủ động xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể để phát triển nhà trường thành cơ sở giáo dục đại học trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà trường thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, trang thiết bị, hồ sơ, dữ liệu cùng các quyền và nghĩa vụ khác của Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình theo đúng quy định của pháp luật.

Trường cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đào tạo và các điều kiện pháp lý cần thiết, bảo đảm hoạt động của nhà trường đúng quy định.

Quang cảnh buổi lễ.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Đồng chí mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy tâm huyết, trách nhiệm với nghề, đóng góp tích cực vào sự phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh.