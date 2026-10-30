Công bố quyết định sáp nhập một số trường cao đẳng, đại học khối công an

Chiến sỹ công an nhân dân. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố các quyết định số 3135/QĐ-BGDĐT về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II vào Học viện Cảnh sát nhân dân; quyết định số 3132/QĐ-BGDĐT về việc sáp nhập Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I vào Học viện An ninh nhân dân.

Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học theo quyết định sáp nhập; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học và các bên liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố quyết định số 3135/QĐ-BGDĐT về việc thành lập phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Phân hiệu có địa chỉ tại số 36 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 3133/QĐ-BGDĐT về việc thành lập phân hiệu Học viện Cảnh sát An ninh nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phân hiệu có địa chỉ tại Km18, Xa lộ Hà Nội, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2026./.