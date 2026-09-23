Công bố quyết định Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh

Dự hội nghị, có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, chủ trì hội nghị.

Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 4 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh; 2 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; chỉ định Đại tá Đậu Thanh Quang, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trao quyết định cho các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Văn Nghiệm trao quyết định cho Đại tá Đậu Thanh Quang.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm đã chúc mừng các đồng chí được được chỉ định, bổ nhiệm. Đồng thời, đề nghị các đồng chí phát huy năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh giữ vững đoàn kết, nguyên tắc, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng ủy Quân khu 2, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ và tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng các lực lượng trên địa bàn.