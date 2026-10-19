Công bố quyết định nhân sự phụ trách ba cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội

Theo mô hình mới, Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội gồm 7 đơn vị trực thuộc, trong đó có bốn đơn vị tham mưu, quản trị và dịch vụ dùng chung: Văn phòng, Phòng Thư ký Tổng hợp, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Trung tâm Dịch vụ - Quảng cáo và Truyền thông; cùng ba cơ quan báo chí trực thuộc: Báo Hànộimới, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 2337-QĐ/CQBPTTH về điều động, bố trí viên chức, người lao động làm việc tại 7 đơn vị trực thuộc sau tổ chức lại; quyết định thành lập Hội đồng Biên tập xuất bản.

Hội nghị cũng công bố các quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách ba cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm trao quyết định giao nhiệm vụ các cán bộ phụ trách của ba cơ quan báo chí trực thuộc: Báo Hànộimới, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. (Ảnh: HNM)

Cụ thể, ông Lại Bá Hà (sinh năm 1973) - Thành viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ phụ trách Báo Hànộimới trong thời gian kiện toàn mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Khánh (sinh năm 1979) - Thành viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ phụ trách Báo điện tử Kinh tế và Đô thị trong thời gian kiện toàn mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Ông Nguyễn Trung Sơn (sinh năm 1981) - Thành viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ phụ trách Đài Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trong thời gian kiện toàn mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Hội nghị cũng công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý tại các đơn vị tham mưu, quản trị và dịch vụ dùng chung, cùng quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng; công bố và trao các quyết định thành lập, bổ nhiệm viên chức quản lý tại các phòng chuyên môn thuộc Báo Hànộimới, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội...

Trước đó, ngày 8/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội. Ba Phó Tổng giám đốc gồm các ông: Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Kim Trung.