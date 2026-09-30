Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang có các đồng chí: Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đại diện Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên, Liên Chi hội Nhà báo cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong cơ quan.

Đồng chí Trần Quang Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Ngô Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. Quyết định đánh dấu một chặng đường gần 37 năm công tác, gắn bó và cống hiến của đồng chí Hà tại cơ quan báo chí của tỉnh.

Trong quá trình công tác, đồng chí Ngô Thị Thu Hà luôn được biết đến là một nhà báo mẫu mực, tâm huyết, trách nhiệm với nghề. Trên từng cương vị công tác, đồng chí luôn tận tâm với công việc, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của Báo Tuyên Quang, đồng thời quan tâm, dìu dắt, góp phần xây dựng đội ngũ phóng viên ngày càng trưởng thành.

Đồng chí Trần Quang Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Ngô Thị Thu Hà.

Với nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên, đồng chí Hà không chỉ là người lãnh đạo, người đồng nghiệp mà còn là người chị gần gũi, tình cảm. Những kinh nghiệm nghề nghiệp, sự chỉ bảo tận tình và cả những chia sẻ trong cuộc sống của đồng chí đã trở thành một phần ký ức đẹp đối với nhiều cán bộ trong cơ quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác và những đóng góp của đồng chí Ngô Thị Thu Hà đối với Báo Tuyên Quang nói riêng và sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Mai Đức Thông, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Ngô Thị Thu Hà là nhà báo được đào tạo bài bản, có tố chất và sự gắn bó với nghề. Gần 37 năm công tác, đồng chí đã trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ khác nhau, trong đó có hơn 17 năm làm công tác lãnh đạo, quản lý, từ Phó Tổng Biên tập đến Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.

Trên từng cương vị công tác, đồng chí Hà luôn chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đồng thời phát huy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác quản lý. Đồng chí đã cùng tập thể cơ quan hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp cụ thể vào quá trình xây dựng và phát triển Báo Tuyên Quang.

Những nỗ lực trong quá trình công tác của đồng chí được ghi nhận bằng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Đồng chí Trần Quang Minh đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Hà đối với sự phát triển của Báo Tuyên Quang.

Đồng chí Trần Quang Minh mong muốn, sau khi nghỉ hưu, đồng chí Ngô Thị Thu Hà tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; dành thời gian, trí tuệ và kinh nghiệm để tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, địa phương nơi cư trú. Đồng chí cũng gợi mở việc đồng chí Hà tiếp tục tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ Tân Trào, qua đó có thêm điều kiện đóng góp vào các hoạt động chung, góp phần vào sự phát triển của tỉnh cũng như của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. Đồng chí mong muốn sau khi nghỉ hưu, đồng chí Hà tiếp tục quan tâm, theo dõi, ủng hộ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; đồng thời đóng góp những ý kiến xây dựng, động viên và chia sẻ đối với những nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Đồng chí Ngô Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thu Hà xúc động chia sẻ, nhìn lại chặng đường gần 37 năm công tác, đồng chí cảm thấy mình may mắn khi toàn bộ thời gian công tác, rèn luyện và trưởng thành đều gắn với Báo Tuyên Quang, từ những năm còn là Báo Hà Tuyên đến Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang hôm nay.

Gần 37 năm cũng là khoảng thời gian đồng chí chứng kiến nhiều đổi thay của cơ quan, từ những trang báo in được thực hiện trong điều kiện còn khó khăn đến một cơ quan báo chí đa phương tiện đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời đại số.

Dù hình thức và phương thức truyền tải thông tin thay đổi, những giá trị cốt lõi làm nên uy tín của người làm báo và của cơ quan vẫn là sự tử tế, trung thực, nhân văn và trách nhiệm trước bạn đọc, trước xã hội. Trong gần 37 năm công tác, có 17 năm đồng chí được giao nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đồng chí luôn ý thức trách nhiệm của mình không chỉ đối với đường hướng phát triển của tờ báo mà còn với đội ngũ cán bộ, phóng viên; cố gắng chia sẻ áp lực, tạo điều kiện để mỗi người phát huy khả năng, trưởng thành và cống hiến.

Đồng chí Trần Quang Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Thị Thu Hà.

Đồng chí trân trọng cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ đã tin tưởng giao nhiệm vụ; cảm ơn các thế hệ lãnh đạo cơ quan, Ban Giám đốc và đặc biệt là đồng chí Mai Đức Thông đã tin tưởng, tạo điều kiện để đồng chí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và quản lý.

Đồng chí dành lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng nghiệp đã cùng mình đi qua gần 37 năm làm báo: những người từng thức cùng nhau trong những đêm làm báo, trực fanpage trong những sự kiện lớn, những phóng viên không quản đường xa, đêm muộn, bão lũ để kịp thời đưa tin; những biên tập viên âm thầm sửa từng câu chữ, kỹ thuật viên cần mẫn, cán bộ Văn phòng và những người lái xe luôn đồng hành trong mỗi chuyến công tác.

Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tặng hoa đồng chí Ngô Thị Thu Hà.

Trước những đổi thay của cơ quan sau quá trình sáp nhập, đồng chí Hà tin tưởng những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp qua nhiều thế hệ sẽ tiếp tục được giữ gìn, đồng thời những cách làm mới, tư duy mới, công nghệ mới và khát vọng mới sẽ tạo thêm động lực để Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tiếp tục phát triển.

Liên chi Hội Nhà báo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tặng hoa đồng chí Ngô Thị Thu Hà.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Đức Thông xúc động bày tỏ sự tri ân và ghi nhận những tình cảm, tâm huyết mà đồng chí đã dành cho cơ quan trong suốt quá trình công tác. Đồng chí Hà luôn là người giàu năng lượng trong công việc, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, đồng thời quan tâm, chia sẻ với anh em, đồng nghiệp. Trong công tác lãnh đạo, đồng chí luôn cùng tập thể trao đổi, thống nhất để thực hiện nhiệm vụ chung, góp phần xây dựng tập thể Ban Giám đốc đoàn kết, phối hợp và hỗ trợ nhau trong công việc. Đồng chí Mai Đức Thông cho rằng, được làm việc trong một tập thể đoàn kết, cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng hướng tới mục tiêu chung cũng là một điều đáng quý trong chặng đường công tác của mỗi cán bộ.

Ban Chấp hành Công đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tặng hoa đồng chí Ngô Thị Thu Hà.

Đồng chí Mai Đức Thông trân trọng cảm ơn đồng chí Hà vì những năm tháng đã đồng hành, những công việc đã cùng tập thể thực hiện và những tình cảm đã dành cho đồng nghiệp. Dù từ nay không còn trực tiếp tham gia công việc của cơ quan, đồng chí mong muốn đồng chí Hà vẫn giữ mối liên hệ, tình cảm với Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, khi có điều kiện tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm nghề nghiệp và những ý kiến tâm huyết với thế hệ cán bộ, phóng viên hôm nay.

Phòng Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tặng hoa đồng chí Ngô Thị Thu Hà.

Tập thể Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang trân trọng những gì đồng chí Ngô Thị Thu Hà đã dành cho cơ quan; những đóng góp ấy sẽ luôn được ghi nhận trong hành trình xây dựng và phát triển của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.